Maria Esposito e Antonio Orefice di Mare Fuori si sarebbero lasciati: “Profili Instagram bloccati” Sarebbe finita tra Maria Esposito e Antonio Orefice. I due attori di Mare Fuori che formavano una delle coppie più amate del cast hanno smesso di seguirsi su Instagram, Webboh aggiunge: “Sparite tutte le foto e i commenti, si sono bloccati”.

A cura di Gaia Martino

Maria Esposito e Antonio Orefice, i due attori noti per i loro ruoli in Mare Fuori, si sarebbero lasciati: da qualche ora circola l'indiscrezione che li vedrebbe distanti. Sebbene abbiano sempre tenuto nascosta la loro relazione, sono stati i fan a scoprire che l'attrice che recita nei panni di Rosa Ricci ha cancellato le fotografie con il suo collega dal profilo Instagram, ma non solo. Alcuni movimenti social attesterebbero la loro distanza.

I movimenti social di Maria Esposito e Antonio Orefice

Maria Esposito e Antonio Orefice hanno smesso di seguirsi su Instagram ed entrambi hanno cancellato le fotografie insieme pubblicate negli ultimi mesi. I due, che formavano una delle coppie più chiacchierate del cast di Mare Fuori, stando agli ultimi indizi social avrebbero litigato. Il sito Webboh inoltre avrebbe scoperto che i due si sarebbero bloccati, sintomo che la storia sarebbe finita in malo modo. I due sono sempre stati riservati riguardo la loro vita privata, e anche ora dunque non hanno rotto il silenzio circa la situazione.

Maria Esposito occupata sul set di Mare Fuori 4

Intanto, Maria Esposito è ora occupata sul set della quarta stagione di Mare Fuori. In questi giorni sono partite le riprese della fiction di successo che la vede protagonista e che ha salutato, nella prima stagione, Antonio Orefice, Totò per gli amanti della serie tv. Questa mattina l'attrice, alle 7.30, era già sul set, pronta per partire. Su Tik Tok, a poche ore dall'inizio delle riprese, ha raccontato la sua emozione: "Non vi so spiegare quanto sono emozionata, questa stagione per me è tutto. È difficile, immensa, ho un'adrenalina dentro che non so spiegare. Non riesco neanche a dormire, ora dovrei dormire, ma non ci riesco. Non vedo l'ora di stare davanti alla camera, spero che anche quest'anno ruberò i vostri cuori".