video suggerito

“Il mio ex mi ha dedicato questa canzone”: Lorenzo parla di un ex al maschile, al GF ha negato di essere gay Cresce sempre di più la curiosità del pubblico a proposito della figura di Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello. “È gay, lo sanno tutti”, aveva detto la madre di Shaila Gatta, consigliano alla figlia di chiudere la loro storia, ritenendo che il gieffino la prendesse in giro. Poche ore fa, lo stesso Lorenzo ha parlato di un ex fidanzato al maschile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cresce sempre di più la curiosità intorno alla figura di Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello. Ad accendere i riflettori circa l’orientamento sessuale del modello milanese erano state una serie di indiscrezioni, emerse durante una diretta del GF, a proposito di un presunto amante. “Dicono sia un guru della moda”, aveva raccontato il conduttore Alfonso Signorini al diretto interessato, chiedendogli spiegazioni. Spolverato aveva però smentito. La questione si era riaccesa una settimana fa quando, entrata nella Casa, la madre di Shaila Gatta che aveva consigliato alla figlia di lasciarlo. “Perché è gay, lo sanno tutti”, aveva sussurrato la donna all’orecchio della figlia, Altra indiscrezione smentita da Lorenzo. Qualche ora fa, però, è stato lo stesso Spolverato parlare di un ex fidanzato utilizzando il maschile.

Che cosa ha detto Lorenzo Spolverato a Maxime Mbanda.

Poche ore fa, rilassato in giardino insieme a Maxime Mbanda e Tommaso Franchi, Lorenzo ha cominciato a parlare di musica e di una canzone in particolare. “Che bello ‘Celeste’! Vorrei chiamare i miei figli così”, aveva dichiarato dopo avere scoperto il nome della figlia di Maxime. “Sai perché l’ho chiamata così?”, ha chiesto il giocatore di rugby, “Per gli occhi? No. Per la canzone ‘Blu celeste’”. “Ahhh”, ha risposto Lorenzo divertito, “A me l’hanno dedicata. Il mio ex me l’ha dedicata”. Di quale ex sta parlando? Di un ex fidanzato oppure di un ex amico?

La madre di Shaila Gatta: “Lorenzo gioca, è gay”

È stata Luisa, madre di Shaila, ad accendere i riflettori circa l’orientamento sessuale di Lorenzo. La donna non crede ai sentimenti che Spolverato sostiene di provare per Shaila. “È gay, lo dicono tutti”, aveva detto all’orecchio alla ballerina prima di abbandonare la Casa. Una frase che è stata catturata dai microfoni del programma e riproposta in diretta tv nel corso della puntata del GF del 16 dicembre. “Non ci sarebbe nulla di male ma a me piacciono le donne”, ha invece dichiarato Lorenzo durante l’ultima puntata del reality show di Canale5.