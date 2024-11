Dati rubati, interrogato Leonardo Maria Del Vecchio: dai dossier sul fratello al trojan per l’ex fidanzata

video suggerito

Leonardo Maria Del Vecchio sarà interrogato oggi pomeriggio, giovedì 21 novembre, nell’ambito dell'inchiesta sui presunti dossieraggi illegali messi in atto dall’azienda milanese Equalize, che lo vede indagato per concorso in accessi abusivi a sistema informatico.

È stato l’imprenditore a chiedere di essere ascoltato dai magistrati per difendersi dalle accuse e chiarire la sua versione dei fatti. L’interrogatorio si terrà in una caserma, e non al palazzo di Giustizia di Milano.

Il trojan per spiare l'ex fidanzata Jessica Serfaty

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal pm Francesco De Tommasi, il figlio quartogenito dell’omonimo fondatore della multinazionale Luxottica scomparso nel 2022 avrebbe commissionato, attraverso alcuni emissari, delle ricerche illegali alla società di Enrico Pazzali. Come controllare con un trojan, inserito durante una festa a bordo di uno yatch, il cellulare dell'ex fidanzata e promessa sposa Jessica Serfaty.

Il falso dossier sul fratello Claudio Del Vecchio

Per gli investigatori della Dda di Milano, gli emissari di Leonardo Maria Del Vecchio avrebbero tentato di raccogliere informazioni sui fratellastri, con cui da tempo è in corso un'aspra contesa per l'eredità del patrimonio di famiglia, e in particolare sul primogenito Claudio Del Vecchio, figlio della prima moglie Paola Nervo: su di lui l'hacker Nunzio Calamucci, al centro dell'inchiesta, avrebbe addirittura confezionato un falso dossier della polizia di New York, in cui sarebbe stato catalogato come autore di "crimini sessuali" nei confronti di un travestito.