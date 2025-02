video suggerito

Il podio di Sanremo 2025 secondo i social: chi avrebbe dovuto vincere il Festival L'indignazione è per il sesto posto di Giorgia, Olly invece è l'artista che raccolto più follower durante il Festival di Sanremo, Lucio Corsi è l'underdog che ha scavalcato con passo leggero i favoriti della kermesse. Eppure secondo i social il vincitore è ancora un altro.

A cura di Elisabetta Rosso

Il pubblico del televoto non è quello dei social, si sa. Non stupisce quindi che sulle piattaforme, una volta annunciato il podio del Festival di Sanremo, gli utenti abbiano iniziato a battere forte sulle tastiere pubblicando arringhe a suon di post e meme pieni di ironia amara. La maggior parte sono indignati per Giorgia, voce dell'iperuranio battuta da Olly, nuovo idolo della GenZ che strizza l'occhio a Jacob Elordie con mullet e canottiera.

Stando ai numeri però è Fedez che domina i social. La sua nuova strategia, testa bassa e pochi post (appena una decina) ha funzionato. Chi ha guadagnato più follower è però il vincitore del Festival Olly, seguito da Lucio Corsi, underdog e anomalia di questa edizione, che ha scavalcato con passo leggero tutti i favoriti.

Lo strano caso di Fedez a Sanremo

Nel bene o nel male, purché se ne parli, scriveva Oscar Wilde. Eppure il gossip è un'arma a doppio taglio, punta i riflettori ma attira spesso più critiche che solidarietà. Soprattutto se Fabrizio Corona rivela che il giorno del tuo matrimonio hai chiamato un'altra donna per dirle che eri disposto a mollare tutto per lei. Eppure, nonostante tutto Fedez domina i social (complice anche una canzone che è stata apprezzata e un'interpretazione personali con forti richiami alle fragilità dell'artista)

Fedez non è solo il più seguito, come dimostra l'analisi di Not Just Analytics, piattaforma che analizza i dati su Instagram, ma ha ottenuto il 5,35 % di engagement rate, una media di 692.700 like e di 4.6.000 commenti. È in testa anche nella classifica dei video più visti sui profili Rai di TikTok (@RaiSanremo) e YouTube (@RaiSanremo),con 12 milioni di visualizzazioni. Il suo brano infine è tra i più ascoltati su Spotify.

L'indignazione per Giorgia

Nessuno si aspettava un sesto posto. Ha vinto il premio di consolazione, quello di Tim, e anche la serara cover, non pervenuta però sul podio, nemmeno nella classifica dei primi cinque artisti del Festival di Sanremo. Ed ecco che i social rivendicano il talento di Giorgia. I fan scrivono: "Scusaci Giorgia, l’Italia non ti merita". E ancora: "È stato il Sanremo di Giorgia senza nemmeno averlo vinto, è questa la verità". "Io sono ancora sciocco-basita, sconvolta, scandalizzata. Non mi riprendo. Neanche il vino o la miglior terapista mi aiuterà"

La cantante è stata citata in 93.000 post, i suoi contenuti hanno raccolto 20 milioni di interazioni e la maggior parte dei commenti erano a suo favore, il sentiment positivo del 35% è infatti il più alto del Festival, secondo i dati di Socialcom che ha condiviso in esclusiva con Adnkronos.

Chi ha guadagnato più follower

Olly non è esattamente una nuova scoperta. Aveva già partecipato al festival nel 2023 con Polvere, era passato quasi inosservato, posizionato a un 24esimo posto. Eppure il nuovo taglio, guardaroba e attitude, nonché una chiamata alle armi sui social per consacrarlo come sex symbol di questa edizione, hanno rivelato l'altra faccia di Olly: quella da pugile tumefatto (come mostra il video di Balorda nostalgia) con un sorriso aperto da ragazzino.

Olly piace e cresce sui social, ed è l'artista che guadagna, grazie a questa edizione, più follower, 400.000 tra Instagram e TikTok. Olly è anche in testa nei video ufficiali dei brani su YouTube, con 2,1 milioni di visualizzazioni.

L'anomalia Lucio Corsi

Al di là delle metriche c'è poi Lucio Corsi. Il vero underdog dell'edizione, non a caso il secondo, subito dopo Olly, ad aver guadagnato più follower sui social. Erano appena 89mila prima del Festival, oggi sono 362mila, e ha raggiunto 1 milione e 147mila interazioni nella settimana di Sanremo.

Il cappello da menestrello, l'armonica a bocca tirata fuori durante le interviste, i pacchetti di patatine per gonfiare le spalline degli abiti e la scritta Andy sulla suola delle scarpe. Ha conquistato tutti, dentro e fuori dai social, consacrandosi come vincitore morale del Festival.