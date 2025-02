Maledetti balletti: perché TikTok alla fine ha cambiato anche le canzoni del Festival di Sanremo

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In principio fu Musical.ly, poi diventò TikTok. E mentre guardo mani a forma di cuore e pose di graffi a tempo di cassa sul palco del festival di Sanremo, penso che il nome originale era più azzeccato. TikTok gioca di diritto nel campionato dell'industria musicale. La formula algoritmica della piattaforma ha influenzato le classifiche musicali facendo salire e scendere le canzoni a seconda delle scelte fatte dagli utenti. Di riflesso, TikTok ha cambiato anche il modo di scrivere le canzoni. Struttura, durata, suoni, riff e ritornelli si sono piegati per soddisfare i requisiti del social. Non solo. L'ingrediente orami non più segreto sono i maledetti balletti. Il Festival di Sanremo 2025 non fa eccezione.

In un mondo pre-TikTok, la maggior parte delle canzoni funzionava così: strofa-ritornello-strofa-ritornello-bridge-ritornello. Sul social è diverso: Ritornello-Strofa-Ritornello-Strofa Ritornello, e poi si ripete. Nella maggior parte dei casi è sufficiente un hook, un gancio. Una canzone non deve più essere necessariamente bella, servono solo 15-30 secondi che suonino bene, possibilmente 15-30 secondi da abbinare a qualche passo di danza. In questo modo gli utenti prenderanno il telefono, si filmeranno mentre mimano la danza sotto la canzone, la condivideranno, ancora, ancora e ancora. Ed ecco che il brano diventa virale.

I trucchi usati per diventare virali su TikTok

Produttori e cantanti stanno cercando di creare canzoni ad hoc che potrebbero avere successo sulla piattaforma. L'inevitabile conseguenza di quando si segue uno schema è la ripetitività. Le canzoni di Sanremo si assomigliano un po' tutte (anche perché gli stessi undici autori hanno composto il 66,6% dei brani in gara, quindi 20 su 29, e quasi nessuno si è presentato a firma singola).

Lo stratagemma funziona, come dimostra la proliferazione di successi che utilizzano campioni brevi che sono facilmente riconoscibili. Le canzoni di Sanremo sono già state utilizzate per balletti o meme. Secondo le statistiche della piattaforma Cuoricini dei Coma_Cose è stata selezionata in oltre 1.500 video, Damme ‘na man di Tony Effe è presente in oltre 1.240 clip, Dimenticarsi alle sette di Elodie è stata scelta per più di 1.220 mila video.

Complice della viralità oltre ai balletti sono i meme. Chiamo io o chiami tu di Gaia viete usata come sottofondo ironico per gli indecisi, Dimenticarsi alle 7 per scherzare sulle sveglie che suonano a vuoto o Battito di Fedez per lanciare messaggi subliminali a chi vogliamo tenere distante. C'è chi si chiede se alcuni testi non siano stati addirittura pensati apposta.

TikToketizzazione dell'industria musicale

La tiktoketizzazione della musica avviene a livello globale. Justin Bieber e Drake hanno proposto delle challenge su TikTok per fare in modo che i brani diventassero virali. Summer Walker ha pubblicato il suo primo album completamente accelerato, una versione remixata del suo disco del 2018 Last Day of Summer, assecondando il trend delle speed song su TikTok. Alcuni esperti del settore hanno anche accusato gli artisti di aver scelto ritmi ripetitivi per fare in modo che gli utenti usassero le canzoni sul social. Canzoni che stanno diventando progressivamente sempre più brevi. Tanto per diventare virali bastano 30 secondi.

Non solo canzoni ad hoc. Diverse case discografiche hanno organizzato sessioni di ascolto private con influencer di TikTok, spesso li pagano per utilizzare i brani degli artisti in reel o storie. Come ha spiegato a Business Insider Jesse Callahan, fondatore della nascente società di marketing Montford Agency, "il marketing musicale su TikTok è enorme. È un modo importante con cui le etichette hanno portato gli artisti sotto i riflettori negli ultimi due anni".

Oltre ai meme, le sfide musicali e i balletti, gli addetti al marketing stanno anche creando filtri AR personalizzati che includono una determinata canzone, per aumentare le riproduzioni di quella traccia nei video generati dagli utenti.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi