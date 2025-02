video suggerito

Sanremo 2025, i meme più divertenti della terza serata del Festival scelti dal web Il Festival di Sanremo sta regalando parecchie perle agli appassionati di meme. Nella terza serata è diventato chiaro il filone principale di questa edizione: la velocità con cui Carlo Conti sta conducendo queste serate è leggendaria. Bene anche per Katia Follesa: non è piaciuta solo a Simon Le Bon.

A cura di Valerio Berra

Il Festival di Sanremo è arrivato al giro di boa. Con la terza serata si chiude la prima fase della gara, quella che viene dedicata alla scoperta delle canzoni e si apre quella delle finali in cui verranno assegnati i premi. Questa sera ci sarà la serata dedicata ai duetti, nota al pubblico come serata cover e domani la finale dove verrà scelto il vincitore, o la vincitrice, o vincitori.

Nemmeno questa volta sono mancati i meme. Anzi, ora sono chiare le tendenze. La cosa più menata in assoluto al Festival di Sanremo è la conduzione di Carlo Conti. Fulminea, senza spaio per le pause, l’improvvisazione, i siparietti o qualsiasi cosa possa intaccare la sacra scaletta. Sempre presente il confronto con Amadeus.

È piaciuta molto ai social anche Katia Follesa, fra le co-conduttrici di questa serata. Non molto da segnalare invece per i cantanti in gara, visto che mancavano i protagonisti dei commenti di questi giorni. A partire da Lucio Corsi. Più discreto, come promesso, il Fantasanremo. Tranne qualche abbraccio di troppo ormai passa quasi inosservato.

1 La velocità di Carlo Conti contro le leggi della fisica

2. Katia Follesa non ha convinto solo Simon Le Bon

3 Shablo Bug

4 L'amaro confronto con i bambini prodigio

5 Lucio Corsi sempre con noi

6 Victoria non dimentica