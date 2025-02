video suggerito

Katia Follesa travolge Carlo Conti a Sanremo 2025: "Amadeus era meno simpatico, non devolvo il cachet in beneficenza" Katia Follesa è una delle co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2025, in onda giovedì 13 febbraio. La comica ha scherzato con Carlo Conti sulla sua velocità di conduzione: "Dai che ho 3 secondi, Amadeus non era così simpatico". Poi ha aggiunto con ironia: "Non devolvo il mio cachet in beneficenza, sono una ragazza madre".

A cura di Elisabetta Murina

Katia Follesa è una delle co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2025, in diretta giovedì 13 febbraio. Con lei sul palco anche Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Dopo essere scesa dalle scale dell'Ariston, la comica ha subito scherzato e ironizzato con Carlo Conti: "Dai che ho 3 secondi, Amadeus non era così simpatico".

La battuta di Katia Follesa sulla velocità di Carlo Conti

In cima alle scale dell'Ariston, Conti ha invitato Katia Follesa a scenderle per raggiungerla: "Dovresti scendere". La comica prende uno slittino, scherzando sul fatto che vorrebbe percorrere così la famosa scalinata: "Se devo morire, mi devo divertire. Che palle Carlo, dammi una mano". Arrivata alla fine, rivolgendosi al direttore artistico, ha detto: "La prima persona che devo ringraziare sei tu, sono orgogliosa. Una cosa che nessuno sa è che anche noi co-conduttori siamo in gara. Se qualcuno mi vuole votare, il mio codice è o7″. Follesa ha poi ironizzato sulla velocità nel presentare le serate del Festival e ha detto: "Carlo, tu sei uno che fa tutto veloce, ma tutto tutto. C'è tua moglie in sala? Dai che ho 3 secondi, Amadeus non era così simpatico".

"Non devolverò il mio cachet in beneficenza, sono una ragazza madre"

Follesa ha poi spiegato di essersi rimessa in forma prima di partecipare a Sanremo: "Quello che vedete è frutto di tanta costanza e tanto sport. Volevo salutare le mie alleate, donne, volevo salutarle tutte quelle che come me ci riescono e ci riescono". Prima di continuare nella gara e presentare il prossimo cantante, ha poi scherzato: "Prometto che quest'anno non canterò, non ballerò e non devolverò il mio cachet in beneficenza, sono una ragazza madre". Di recente la comica ha annunciato la separazione da Angelo Pisani, suo compagno e partner sul palco, con cui ha condiviso la passione per la comicità e la recitazione.