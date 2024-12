video suggerito

Perché le canzoni vecchie stanno tornando virali su TikTok: i dati del 2024 Sei brani della top ten sul social sono stati pubblicati nel secolo precedente. C'è Come e Get Your Love, successo del 1974 della rock band statunitense Redbone, l'inno di Bronski Beat del 1984, Smalltown Boy e Kiss of Life di Sade.

A cura di Elisabetta Rosso

Il 2024 è stato un anno denso di musica nuova, secondo Will Page, ex Chief Economist di Spotify: “Oggi si pubblica più musica in un solo giorno rispetto all’intero 1989”, eppure gli utenti stanno ripescando i brani del passato per realizzare contenuti su TikTok. E infatti 20 delle 50 canzoni più utilizzate sul social sono riprese da vecchi cataloghi. Tra queste Forever Young (1984) degli Alphaville, Harness Your Hopes (1999) dei Pavement, e Come and Get Your Love dei Redbone (1974).



“Le persone sono alla ricerca di musica che li faccia apparire diversi mentre tutti ascoltano Charli xcx, è anche un modo per distinguersi”, ha spiegato al Gurdian Holly Tessler, docente di industrie musicali presso l’Università di Liverpool. “Stanno scavando nella musica vecchia alla ricerca di qualcosa di sconosciuto.” Non solo, l'accesso immediato a un archivio musicale senza limiti consente agli utenti di far resuscitare anche i brani che sembravano dimenticati.

Come vengono ripescate le vecchie canzoni su TikTok

La resurrezione di una canzone dipende da diversi fattori. Spesso, e pensiamo al caso di Running up the Hill di Kate Bush, basta una serie o un film cult per dare una seconda vita a una canzone. A una settimana dall’uscita della serie Stranger Things il brano è schizzato al secondo posto nella classifica global di Spotify, raggiungendo il primo posto nella classifica di iTunes negli Stati Uniti.

Qualcosa di simile è successo con Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor, brano dei primi anni 2001 tornato virale dopo il film Saltburn. TikTok funziona sia come amplificatore di una tendenza, (moltissimi utenti hanno proprio utilizzato Murder on the Dancefloor come colonna sonora dei loro video), sia come archivio dove recuperare e rilanciare canzoni che sembravano dimenticate.

Spesso gioca anche il fattore casualità, se infatti l'algoritmo premia un video che utilizza una vecchia canzone come audio di sottofondo allora è molto probabile che venga ripresa da altri utenti e diventi virale sul social.

Canzoni vecchie e canzoni nuove: l'approccio sui social

Secondo Toyin Mustapha, capo delle partnership musicali di TikTok per il Regno Unito e l’Irlanda, TikTok ha creato un "nuovo campo di gioco". E infatti, "i brani più vecchi e le nuove uscite ricevono la stessa possibilità di diventare virali sulla piattaforma, TikTok offre agli artisti la possibilità di trovare il loro pubblico in qualsiasi fase della loro carriera”, ha spiegato. “Ha davvero democratizzato la musica”.

Sei brani della top ten su TikTok sono stati pubblicati nel secolo precedente. C'è Come e Get Your Love, successo del 1974 della rock band statunitense Redbone, l'inno di Bronski Beat del 1984 Smalltown Boy e Kiss of Life di Sade. “Ogni canzone crea una sua tendenza unica”, ha spiegato Mustapha.

Non solo vecchi brani, parte del successo di Brat di Charlie XCX è anche dovuto ai social, Beautiful Things di Benson Boone è partita da TikTok e poi ha scalato le classifiche globali.

I social sono quindi calderoni dove ripescare o scoprire nuova musica. Come spiega Tessler "per giovani, l'uscita discografica è irrilevante. Non c'è differenza tra l’ascolto dei Beatles, Taylor Swift o Harry Styles". Perché alla fine, al di nuovo o vecchio "una bella canzone è una bella canzone"