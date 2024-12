Spotify rivela le vecchie canzoni che non riusciamo a smettere di ascoltare: la classifica non ci fa onore

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Nostalgia canaglia e terribilmente banale. Il 4 dicembre Spotify ha rilasciato il suo Wrapped con i dati di ascolto dell'ultimo anno. È una panoramica offerta del servizio di streaming sulle tendenze di ascolto individuale e globali. La piattaforma oltre all'analisi degli ultimi successi ha anche stilato una classifica "per riscoprire le canzoni degli anni ’80 e ‘90 che continuano a emozionare generazioni di italiani." In altre parole i brani vecchi che ascoltiamo ancora.

Il risultato forse non ci fa onore. Come scriveva il filosofo Alain de Botton la nostalgia è un archivio che semplifica sempre. E si ripete sempre, aggiungiamo noi. Molte delle hit del passato finite nella classifica del 2024 sono le stesse che c'erano anche nel 2023. È il caso di Every Breath You Take di The Police, Take on Me degli A-ha, 50 Special dei Lùnapop, Yellow dei Coldplay, Without Me di Eminem, Gangsta’s Paradise di Coolio. La lista è lunga.

D'altronde è il ruolo dei grandi classici. A pomparli però ci sono anche le playlist, spesso monotone di Spotify. Dentro il calderone delle "Gratest Hits" classificate per decenni, alla fine, troviamo sempre la stessa roba. A rimescolare un po' le carte però ci sono i social, i video che diventano virali spesso sfruttano vecchie hit facendole resuscitare. Tra le ripescate dall'archivio musicale a disposizione su TikTok c'è anche "Ancora, ancora, ancora" e "Più di te" di Mina, "T'amo t'amo" di Rosanna Fratello, e le versioni remixate di "Pedro" di Raffaella Carrà e "Amore No" di Adriano Celentano.

Infine i grandi ritorni. Non stupisce vedere i Linkin Park nella classifica "Canzoni pubblicate prima del 2004 più ascoltate in Italia". La band infatti si è riunita pubblicando un nuovo album e annunciando un tour mondiale. Anche gli Oasis sono finiti in più di una classifica, nel 2025 infatti suoneranno di nuovo insieme dopo la separazione nel 2009. In generale, quindi, tutto abbastanza prevedibile. Ma lasciamo parlare le classifiche.

Canzoni pubblicate prima del 2004 più ascoltate in Italia:

“Unwritten” di Natasha Bedingfield

“Every Breath You Take” di The Police

“50 Special” di Lùnapop

“Without Me” di Eminem

“La Rondine” di Mango

“Mockingbird” di Eminem

“Yellow” di Coldplay

“Numb” di Linkin Park

“Sweet Dream (Are Made of This) – 2005 Remaster” di Eurythmics, Annie

Lennox, Dave Stewart

Lennox, Dave Stewart “Sally” di Vasco Rossi

Album pubblicati prima del 2004 più ascoltati in Italia:

“…Squérez?” di Lùnapop

“The Eminem Show” di Eminem

“Meteora” di Linkin Park

“(What’s The Story) Morning Gloy?” di Oasis

“Get Rich Or Die Tryin” di 50 Cent

“Parachutes” di Coldplay

“Californication” di Red Hot Chili Peppers

“Back In Black” di AC/DC

“American Idiot” di Green Day

“Nevermind” di Nirvana

Canzoni pubblicate negli anni ‘80 più ascoltate in Italia:

“Every Breath You Take” di The Police

“Sweet Dream (Are Made of This) – 2005 Remaster” di Eurythmics

“Sweet Dream (Are Made of This) – 2005 Remaster” di Dave Stewart

“Sweet Dream (Are Made of This) – 2005 Remaster” di Annie Lennox

“Take on Me” di a-ha

“Africa” di TOTO

“Another One Bites The Dust – Remastered 2011” di Queen

“Crazy Little Thing Called Love – Remastered 2011” di Queen

“You Shook Me All Night Long” di AC/DC

“Billie Jean” di Michael Jackson

Canzoni pubblicate negli anni ‘90 più ascoltate in Italia:

“Iris” di The Goo Goo Dolls

“50 Special” di Lùnapop

“L’Emozione Non Ha voce (Io Non So Parlar d’Amore)” di Adriano Celentano

“Sally” di Vasco Rossi

“Qualcosa di Grande” di Lùnapop

“Wonderwall – Remastered” di Oasis

“Iris (Tra le Tue Poesie)” di Biagio Antonacci

“Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani

“Gangsta’s Paradise” di Coolio

“Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano