Spotify Wrapped 2024, ora disponibile: come vedere la classifica di canzoni e podcast più ascoltati dell'anno Oggi 4 dicembre è uscito Spotify Wrapped, una panoramica annuale realizzata dal servizio di streaming che raccoglie la musica e i podcast più ascoltati dagli utenti. Per vedere queste slide basta accedere direttamente dall'app, tutte le grafiche possono essere pubblicate sui social.

A cura di Elisabetta Rosso

É uscito Spotify Wrapped. Oggi, 4 dicembre, la piattaforma ha rilasciato i dati di ascolto dell'ultimo anno. Wrapped è una panoramica offerta del servizio di streaming sulle tendenze di ascolto individuale. Agli utenti viene dato l'accesso tramite un pop-up in-app e il pacchetto è formattato come una presentazione grafica pronta per le storie su Instagram. Spotify condivide anche dati e statistiche globali per raccontare le nuove tendenze di ascolto, dagli artisti musicali ai podcast.

Spotify Wrapped esce sempre verso fine anno. Nel 2023 è stato pubblicato il 29 novembre, l'anno precedente il 30. Nel 2021 è uscito il 1° dicembre. Nel 2020 è arrivato invece il 2 dicembre. Nell'ultima edizione, presentata oggi, sono state aggiunte nuove funzionalità. Tra queste, "la tua evoluzione musicale", una nuova story sulle fasi musicali vissute nell'ultimo anno, abbinata a una playlist personalizzata che include sia brani conosciuti sia canzoni che in base agli ascolti potrebbero essere apprezzatie dagli utenti. Non solo, gli utenti Premium riceveranno anche una playlist personalizzata che riunisce i video musicali dei loro artisti preferiti dell’anno. Come nel 2023 i fan poi potranno ascoltare messaggi personalizzati realizzati dai loro artisti preferiti, saranno inviati anche brevi video realizzati dai podcaster più ascoltati.

Come vedere da oggi lo Spotify Wrapped 2024

La funzione è stata ufficialmente annunciata dall’app poco dopo le 14 di oggi, 4 dicembre. Accedere è molto semplice. Prima di aprire il tuo Wrapped assicurati però di aver aggiornato l'app. Come spiega Spotify, "una delle chiavi per ottenere la migliore esperienza Wrapped è assicurarsi che la tua app Spotify sia aggiornata. Se il tuo telefono non è impostato per aggiornare automaticamente l'app e non l'hai aggiornata manualmente da un po', potresti perderti alcune fantastiche funzionalità", si legge in un post sul blog.

All’inizio della schermata Home troverete subito un nuovo banner chiamato Il tuo Wrapped 2024. Una volta cliccato sopra vi comparirà una sequenza di 20 slide animate dove sono raccolti tutti i vostri dati dell’ultimo anno. Tra questi il totale dei minuti ascoltati, il vostro genere preferito, la classifica degli artisti che avete sentito di più e anche quella delle canzoni. Ogni slide ha anche una colonna sonora. L’ultima slide è un riassunto di tutti i dati mostrati.

Le novità di Spotify Wrapped 2024: la classifica di canzoni e podcast più ascoltati

Spotify ha rilasciato anche le classifiche degli artisti più ascoltati. Taylor Swift si conferma l’artista più ascoltata al mondo per il secondo anno consecutivo. Tra le canzoni più ascoltate a livello globale nel 2024domina “Espresso” di Sabrina Carpenter con oltre 1,6 miliardi di ascolti. L’artista più ascoltato in Italia è invece Geolier, Sfera Ebbasta che ha ottenuto il primo posto nel 2023, 2022, 2021, rimane sul podio ma con un secondo posto. Anna invece, con un quinto posto in classifica è per il secondo anno di fila l'artista donna più ascoltata in Italia.

Anche quest'anno Saremo ha influenzato la classifica delle canzoni più ascoltate. Al primo posto infatti troviamo “I P’ ME, TU P’ TE” di Geolier, con oltre 100 milioni di ascolti, seguita da “COME UN TUONO (feat. Guè)” di Rose Villain, in terza posizione c'è invece “TUTA GOLD” di Mahmood. Lato podcast invece anche nel 2024 è stato l’anno del genere True Crime. Il podcast più ascoltato è Elisa True Crime per il secondo anno di fila, seguita da Indagini e da La Zanzara.

Artisti più ascoltati in Italia

Geolier

Sfera Ebbasta

Lazza

Tedua

ANNA

Guè

Kid Yugi

Capo Plaza

Shiva

Tony Effe

Artiste più ascoltate in Italia

ANNA

Rose Villain

Annalisa

Taylor Swift

Angelina Mango

Elodie

Emma

Billie Eilish

Dua Lipa

Madame

Artisti italiani più ascoltati all’estero

Måneskin

MEDUZA

Gabry Ponte

Ludovico Einaudi

Gigi D'Agostino

Laura Pausini

Antonio Vivaldi

Andrea Bocelli

Raffaella Carrà

Eros Ramazzotti

Le canzoni più ascoltate in Italia

“I P’ ME, TU P’ TE” di Geolier

“COME UN TUONO (feat. Guè)” di Rose Villain

“TUTA GOLD” di Mahmood

“100 MESSAGGI” di Lazza

“SESSO E SAMBA (feat. Gaia)” di Tony Effe

“30°C” di ANNA

“Gata Only” di FloyyMenor e Cris Mj

“DOPO LE 4 (feat. Bresh & Tedua)” di Tony Effe

“Sinceramente” di Annalisa

“MIU MIU” di Tony Effe

Gli album più ascoltati in Italia

“DIO LO SA” di Geolier

“ICON” di Tony Effe

“VERA BADDIE” di ANNA

“La Divina Commedia” di Tedua

“I Nomi del Diavolo” di Kid Yugi

“LOCURA” di Lazza

“X2VR” di Sfera Ebbasta

“FERITE” di Capo Plaza

“IL CORAGGIO DEI BAMBINI” di Geolier

“TUNNEL” di Simba La Rue

I podcast più ascoltati in Italia

Elisa True Crime

Indagini

La Zanzara

ONE MORE TIME di Luca Casadei

Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia

Passa dal BSMT

Muschio Selvaggio

Alessandro Barbero Podcast – La Storia

The Essential

Non Aprite Quella Podcast

Gli artisti più ascoltati a livello globale

Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny

Drake

Billie Eilish

Travis Scott

Peso Pluma

Kanye West

Ariana Grande

Feid

Le canzoni più ascoltate a livello globale

“Espresso” di Sabrina Carpenter

“Beautiful Things” di Benson Boone

“BIRDS OF A FEATHER” di Billie Eilish

“Gata Only” di FloyyMenor e Cris Mj

“Lose Control” di Teddy Swims

“End of Beginning” di Djo

“Too Sweet” di Hozier

“One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose-Depp)” di The Weeknd

“Cruel Summer” di Taylor Swift

“Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars

Gli album più ascoltati a livello globale

“THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY” di Taylor Swift

“HIT ME HARD AND SOFT” di Billie Eilish

“Short n’ Sweet” di Sabrina Carpenter

“MAÑANA SERÁ BONITO” di KAROL G

“eternal sunshine” di Ariana Grande

“1989 (Taylor's Version)” di Taylor Swift

“SOS” di SZA

“Lover” di Taylor Swift

“Fireworks & Rollerblades” di Benson Boone

“Starboy” di The Weeknd

I Podcast più ascoltati a livello globale

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Huberman Lab

This Past Weekend w/ Theo Von

The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

Serial Killers

Relatos de la Noche

Crime Junkie

Café Com Deus Pai | Podcast oficial

El Podcast de Marian Rojas Estapé