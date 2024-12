Durazzo, guerra e crumbl cookies: Google mostra cosa hanno cercato gli italiani nel 2024

video suggerito

Elisabetta Rosso

Non sappiamo ancora perché "la Pasqua cambia sempre", il significato di anno bisestile e come vestirci a un matrimonio a ottobre. Basta guardare le ricerche su Google per capire le tendenze che hanno segnato l’Italia durante l’anno.

Il motore di ricerca ha pubblicato i dati relativi ai trend del 2024. Il personaggio dell’anno è Angelina Mango, la serie tv più cercata è Baby Reinder, l'addio più doloroso è a Sandra Milo. Anche quest'anno le lenticchie (come nel 2023) rientrano tra le ricette più cercate, al secondo posto dopo i Crumbl cookies. Non solo, anche la crisi in Medioriente ricompare nei trend del 2024. Molti utenti hanno chiesto a Google “perché l’Iran attacca Israele”, “perché Israele attacca il Libano”, e “Cosa significa all eyes on Rafah?”, il riferimento è all'adesivo virale su Instagram che è diventato un monito per richiamare l'attenzione sugli attacchi israeliani a Rafah.

Come sempre, però, è anche interessante capire chi e cosa manca. Anche quest'anno la guerra in Ucraina non compare tra le ricerche, nonostante avesse colonizzato i trend del 2022, come nel 2023 è stata sostituita dalle ricerche sul conflitto tra Israele e Hamas. Il cambiamento climatico è l’altro grande assente. Come l’anno scorso, e quello precedente non compare nessuna ricerca, nonostante il 2024 sia stato l'anno dell'alluvione in Emilia Romagna, dell'uragano Helene, e della goccia fredda a Valencia. Solo in Italia sono stati 1.899 gli eventi climatici estremi avvenuti dall'inizio 2024 a metà settembre.

Come Google crea le classifiche

Google ogni anno compila una serie di elenchi, liste di query, e classifiche per intercettare gli interessi degli utenti. Le ricerche sono suddivise per Paese e per categorie. È importante sottolineare che le query non sono in maniera assoluta le più cercate ma lo sono in relazione all’anno precedente, per mostrare l’interesse crescente verso un determinato argomento.

Questo spiega come mai all'interno delle classifiche realizzate dal motore di ricerca ci siano delle anomalie. Facciamo un esempio, quest'anno non compare Sinner, nonostante entri di diritto tra i personaggi del 2024. Il motivo è molto semplice, è risultato tra le celebrità più cercate nel 2023, quindi lo scarto, essendo minimo, non lo ha posizionato nelle classifiche di Google 2024.

I perché del 2024: la classifica di Google

Iran attacca Israele

Protestano gli agricoltori

Israele attacca il Libano

Mew e Matthew hanno lasciato Amici

Si morde la medaglia

Pedalano su Luna Rossa

Esonero De Rossi

Genoa Juve a porte chiuse

Pasqua cambia sempre

Mbappe ha la maschera

Le ricerche di Google 2024: "Cosa significa…"

All eyes on Rafah

Cumbia

Frascheria

Intersessuale

Stop al genocidio

Acustico

Infibulata

Dissing

Geolier

Anno bisestile

Un anno di ricerche su Google: "Cosa fare a…"

Durazzo

Gubbio in un giorno

Ronda

Shanghai

Fiuggi

Spoleto in un giorno

Cadice

Marrakech in 3 giorni

Santa Cruz de Tenerife

Santorini in un giorno

I testi delle canzoni più cercati nel 2024

Tuta gold (Mahmood)

La noia (Angelina Mango)

Allucinazione collettiva (Fedez)

Sinceramente (Annalisa)

Mariposa (Fiorella Mannoia)

Storie Brevi (Annalisa e Tananai)

100 messaggi (Lazza)

La rondine (Mango)

Tu no (Irama)

Episodio d'amore (Geolier)

La classifica dei film più cercati su Google

Inside out 2

Saltburn

Beetlejuice

Povere creature

Oppenheimer

Perfect days

Il ragazzo e l'airone

Tutti tranne te

Deadpool

Joker 2

Gli sport olimpici più cercati su Google

Ginnastica artistica

Nuoto artistico

Vela

Arrampicata sportiva combinata

Surf

Skateboard

Pallavolo femminile

Pallavolo maschile

Salto in alto

Basketball

Le ricette cercate su Google: la classifica

Crumbl cookies

Lenticchie

Spatzle

Funghi sott'olio

Risotto alla monzese originale

Capretto al forno

Insalata di riso

Smash burger

Finocchi gratinati al forno

Casatiello napoletano originale

"Come vestirsi…": la classifica di Google 2024

Nelle grotte di Frasassi

Ad un matrimonio ad ottobre

A New York ad aprile

Per le nozze d'oro

Con un fisico a mela

Con 18 gradi

Con un fisico a pera

Ad un matrimonio uomo

In Islanda ad agosto

Con 25 gradi

I grandi addii su Google Trends

Sandra Milo

Totò Schilllaci

Gigi Riva

Paola Marella

Alain Delon

Luca Giurato

Franco Di Mare

Luca Salvadori

Liam Payne

Shannen Doherty