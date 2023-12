Sexting, guerra e lenticchie: Google mostra cosa hanno cercato gli italiani nel 2023 Come ogni anno il motore di ricerca ha compilato una serie di classifiche per raccogliere i trend del Paese. Le query non sono in maniera assoluta le più cercate ma sono calcolate in relazione all’anno precedente.

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non sappiamo ancora perché si festeggia il Ferragosto, come si cucinano le lenticchie, ma abbiamo scoperto il significato corretto della parola trasgender, e che fare sexting vuol dire scambiarsi messaggi erotici. Basta guardare le ricerche su Google per capire le tendenze che hanno segnato l’Italia durante l’anno. Il motore di ricerca ha pubblicato i dati relativi ai trend del 2023. Il personaggio dell’anno è Jannik Sinner, la serie tv più cercata è Mare Fuori, e l’addio più doloroso è per Maurizio Costanzo. Come sempre, però, è interessante capire anche chi e cosa manca.

Nonostante il 2023 sia stato l’anno dall’intelligenza artificiale, nelle liste dei trend compare solo Chat GPT all'ottava posizione della categoria “Cos’è”. Un dato in contrasto con la classifica, pubblicata sempre a dicembre, delle ricerche su Wikipedia, dove in testa è segnato proprio il chatbot di Open AI. Anche la guerra in Ucraina, che aveva colonizzato i trend del 2022, scompare, sostituita dalle ricerche sul conflitto tra Israele e Hamas. Il cambiamento climatico è l’altro grande assente. Come l’anno scorso, non compare nessuna ricerca, nonostante, secondo la Nasa, luglio 2023 sia stato il mese più caldo da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1880.

Come vengono realizzate le classifiche

Google ogni anno compila una serie di elenchi, liste di query, e classifiche per intercettare gli interessi degli utenti. Le ricerche sono suddivise per Paese e per categorie. Le query non sono in maniera assoluta le più cercate ma lo sono in relazione all’anno precedente, per mostrare l’interesse crescente verso un determinato argomento.

Leggi anche Come capire se il tuo account Gmail verrà eliminato a dicembre

La guerra: dall'Ucraina a Israele

La guerra in Ucraina è sparita dalle ricerche. In moltissimi hanno cercato nel 2022 su Google "perché la Russia vuole invadere l’Ucraina”, “Cosa significa la Z sui carri armati russi”, e "Cos'è la no fly zone". Le classifiche di quest’anno mostrano come l'interesse si sia spostato verso la guerra in Israele. In testa nei trend “Cos’è” infatti appare “Hamas”, poco sotto “kibbuz” e “Striscia di Gaza”. E in prima posizione nella lista dei “Perché”, compare “La guerra in Israele e Gaza”.

Un grande assente

Come dicevamo non compare il cambiamento climatico. Uno scenario simile all’anno scorso. E qui c’è una lunga e non esaustiva lista dei nonostante. Il 2023 infatti è stato l’anno dell’alluvione in Emilia Romagna, e degli incendi canadesi che hanno coperto di fumo anche diverse città degli Stati Uniti. Dai dati del Copernicus Climate Change Service emerge che nei primi nove mesi di quest’anno le temperature medie globali hanno superato il limite di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali per circa 86 giorni. Il 2023 è anche il primo anno in cui l’anomalia di 1,5°C è stata registrata tra giugno e ottobre.

Cosa ci aspettavamo

Al di là degli assenti molti posti in classifica non stupiscono. Nella lista dei film, infatti, rispettivamente nelle prime tre posizioni compaiono Oppenheimer, Barbie, e C’è ancora domani. I trend per i cantanti più cercati riflettono invece il successo di Sanremo, e infatti il primo posto è per Rosa Chemical, seguono Fedez, e Marco Mengoni. È bastata invece una comparsa al festival per far conquistare a Peppino di Capri la terza posizione nella lista dei personaggi più cercati su Google. Ma il titolo di personaggio dell'anno è di Jannik Sinner, che con le Atp Finals e la Coppa Davis, si è posizionato in testa alla classifica.

Le ricerche a livello globale

Nei trend globali non stupisce il titolo di rock band più cercata conquistato dai Beatles, quest'anno infatti è uscito a sorpresa l’ultimo singolo Now and Then, realizzato recuperando la voce di John Lennon con l’intelligenza artificiale. Taylor Swift, oltre al titolo di personaggio dell’anno secondo il Times, è anche la cantautrice più cercata su Google. L’unica voce che tradisce le aspettative nella classifica global è la trilogia più cercata, con un sapore revival torna infatti la saga di Twilight.

I trend più cercati di sempre (Global)

Rock band più cercata di sempre: The Beatles

più cercata di sempre: The Beatles Artista più cercata/o di sempre: Leonardo da Vinci

più cercata/o di sempre: Leonardo da Vinci Atleta più cercata/o di sempre: Cristiano Ronaldo

più cercata/o di sempre: Cristiano Ronaldo Grammy winner più cercata/o di sempre: Beyonce

più cercata/o di sempre: Beyonce Icona di moda / stile più cercata/o di sempre: Rihanna

/ più cercata/o di sempre: Rihanna Cantautore / cantautrice più cercata/o di sempre: Taylor Swift

più cercata/o di sempre: Taylor Swift Sport più cercato di sempre: Calcio

più cercato di sempre: Calcio Videogioco più cercato di sempre: Minecraft

più cercato di sempre: Minecraft Trilogia più cercata di sempre: The Twilight Saga

più cercata di sempre: The Twilight Saga Opera d'arte (escluse opere teatrali) più cercata/o di sempre: Mona Lisa

Personaggi

Jannik Sinner

Romelu Lukaku

Peppino di Capri

Shakira

Marta Fascina

Chiara Francini

Elly Schlein

Andrea Giambruno

Francesca Fagnani

Luisa Ranieri

Addii

Maurizio Costanzo

Silvio Berlusconi

Matteo Messina Denaro

Toto Cutugno

Gianluca Vialli

Francesco Nuti

Matthew Perry

Tina Turner

Michela Murgia

Gina Lollobrigida

Film

Oppenheimer

Barbie

C'è ancora domani

Assassinio a Venezia

Everything Everywhere all at once

Avatar 2

The Nun 2

The Whale

Killers of the Flower Moon

Creed 3

Serie TV

Mare Fuori

Buongiorno, mamma!

Lidia Poët

One Piece

Mercoledì

The Last of Us

Terra amara

Fiori sopra l'inferno

Ginny and Georgia

La ragazza e l'ufficiale

Attrici / Attori

Chiara Francini

Luisa Ranieri

Beatrice Luzzi

Elena Sofia Ricci

Angelo Duro

Jenna Ortega

Brendan Fraser

Grecia Colmenares

Massimiliano Varrese

Paola Cortellesi

Cantanti

Rosa Chemical

Fedez

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Mr. Rain

Elodie

Gino Paoli

Ornella Vanoni

Giorgia

Testi canzoni

Due vite (Marco Mengoni)

BZRP (Shakira)

Supereroi (Mr. Rain)

Cenere (Lazza)

Italodisco (The Kolors)

Made in Italy (Bdope e Rosa Chemical)

Alba (Ultimo)

Tango (Tananai)

Splash (Colapesce e Dimartino)

Everyday (Anna, Shiva e Takagi & Ketra)

Cosa significa…?

Lutto nazionale

Transgender

Implosione

ApayinyeNoos

Papa Emerito

Sinologa

Aschenazita

Armocromista

Sexting

Perché…?

La guerra in Israele e Gaza

Iacchetti conduce da casa

Si festeggia il Ferragosto

Fazio lascia la Rai

Edoardo è stato squalificato

Osimhen porta la mascherina

La Juve ha perso 15 punti

Si festeggia l'8 marzo

Non c'è Teo Mammucari

È morto Maurizio Costanzo

Cos’è…?

Hamas

Diastasi addominale

Kibbutz

41 bis

Codacons

CNEL

Hangover

Chat GPT

Striscia di Gaza

Ittero

Ricetta

Lenticchie

Bigoli

Scammaro

Gnocchi di zucca senza patate

Valdostana

Tette delle monache

Frappé

Crema caffe

Calzagatti

Pesto genovese

Come vestirsi…?

A carnevale

Ad un matrimonio con pantaloni

Per una comunione da invitata

A un funerale

A un funerale estivo

Con 13 gradi

In gravidanza

A 50 anni

In discoteca

A un matrimonio a maggio