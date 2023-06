La Statua della Libertà avvolta da una strana foschia arancione: cosa sta succedendo a New York La costa est di Stati Uniti è invasa dal fumo degli incendi delle foreste canadesi, sono i peggiori degli ultimi anni. È stato lanciato il codice rosso, la qualità dell’aria a New York ora è tra le peggiori al mondo.

A cura di Elisabetta Rosso

REUTERS | La foschia di New York martedì mattina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Cambiamenti climatici ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martedì 6 giugno, New York si sveglia ed è arancione. Sembra il set di Cloverfield, il film post apocalittico di J.J. Abrams. Lo skyline è ovattato da una foschia fitta e calda, la Statua della Libertà emerge a fatica da uno sfondo sabbioso, l'aria è irrespirabile. A circa 1000 chilometri di distanza, in Canada, gli incendi hanno carbonizzato un'intera aerea, da settimane stanno devastando le foreste del Quebec, dell'Ontario e dell'Alberta, divorando boschi e costringendo le persone a evacuare le regioni. Ora quel fumo e quel cielo hanno raggiunto anche gli Stati Uniti coprendo il Minnesota, il Wisconsin, l'Illinois, il Michigan e New York. Tutto è iniziato con un odore strano: "L'aria puzzava di pane tostato bruciato, ma ora è più simile a un falò", ha detto Benjamin Lukas al New York Times, stava uscendo di casa per andare da sua madre e prepararle la cena quando si è accorto che la sua gola aveva cominciato a bruciare all'improvviso.

Sui social sono state postate le immagini distopiche del cielo sopra New York, c'è chi ironizza, e chi invece lancia l'allerta consigliando di chiudersi in casa e non uscire. Secondo l'indice dell'Environmental Protection Agency, il livello dell'aria è "molto malsano", e infatti è stato lanciato il codice rosso, sono state annullate le attività all'aperto e chi esce di casa avrà bisogno una mascherina per filtrare l'aria. Nei supermercati c'è chi fatica a reperirle. "Si prevede che peggioreranno ulteriormente domani pomeriggio e sera", ha dichiarato il sindaco di New York Eric Adams. "Sarà qui per un po'", ha confermato Bryan Ramsey, un meteorologo del National Weather Service di New York. Secondo il rapporto delle Nazioni Unite pubblicato nel 2022, il rischio di incendi devastanti aumenterà nei prossimi decenni a causa del cambiamento climatico. Il rapporto definisce il fenomeno una "crisi globale degli incendi".

Gli incendi in Canada

Secondo il Canadian Interagency Forest Fire Center più di 400 incendi boschivi hanno colpito il Canada martedì pomeriggio. Le fiamme sono dovute alla siccità e alle temperature estremamente calde, hanno già bruciato oltre 3,3 milioni di ettari di terreno. Un'area 12 volte superiore alla media decennale. Il fumo degli incendi è partito dal Canada, e poi ha raggiunto gli Stati Uniti, come ha spiegato la meteorologa di Fox Weather Samantha Thomas: "Abbiamo un sistema a bassa pressione al largo della costa che sta attirando il fumo in tutta la nostra area, quindi è per questo che vediamo il fumo entrare" e raggiungere New York. "Sfortunatamente, gran parte del Canada sta bruciando. Questo è sicuramente la peggiore situazione che finora abbiamo visto".

Leggi anche Nel 2023 in Italia gli eventi climatici estremi sono aumentati del 135%

Parte dell'anomalia sono i territori colpiti, gli incendi si sono verificati anche nella Columbia Britannica, in Alberta, in Ontario, in Nuova Scozia e nei Territori del Nordovest. Un fenomeno che Daniel Swain, scienziato del clima presso l'Università della California a Los Angeles ha definito strano. "Maggio è stato un mese caldo da record in tutto il Canada", ha detto, e di solito gli incendi non raggiungono in modo così violento determinate aree. Pompieri, soldati e volontari stanno cercando di spegnere le fiamme, e gli abitanti delle aree sono stati costretti a evacuare. "Questo è un momento spaventoso per molte persone", ha detto Justin Trudeau, Primo ministro del Canada, "questa potrebbe essere una stagione di incendi boschivi particolarmente grave per tutta l'estate".

I rischi per la salute e il codice rosso nelle città

Gli avvisi sulla qualità dell'aria includono gran parte di New York e del Connecticut, ma sono arrivati fino a nord fino a Boston, e a sud, a Pittsburgh e Washington DC. Matthew Adams, professore all'Università di Toronto e direttore del suo Centre of Urban Environments, ha spiegato che l'inalazione del fumo degli incendi può provocare problemi respiratori, polso elevato, dolore toracico o infiammazione agli occhi, al naso e alla gola. "In questi giorni di elevato inquinamento atmosferico, vedremo un aumento del numero di visite in ospedale", ha detto Adams alla BBC. Ha anche consigliato di indossare una maschera N95 all'esterno per bloccare l'inalazione delle particelle di fumo e installare filtri Hepa per migliorare la ventilazione all'interno della casa.

L'Agenzia per la protezione ambientale (EPA) ha esortato i newyorkesi a limitare le attività all'aperto. I particolati presenti nell'area, composti da polvere, fuliggine e fumo se inalati potrebbero causare forti irritazioni alle vie respiratore, e l'esposizione prolungata può essere molto pericolosa per chi soffre di asma o ha malattie cardiache. Secondo IQAir, una società tecnologica che tiene traccia della qualità dell'aria e dell'inquinamento, in questo momento la qualità dell'aria di New York è tra le peggiori al mondo.