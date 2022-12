Guerra, Vladimir Putin, caro benzina ma niente più Covid: Google svela le nuove paure dell’Italia Ogni anno il motore di ricerca compila una serie di elenchi, per classificare le ricerche degli utenti. Dagli ultimi dati è chiaro quali sono i nuovi temi che spaventano gli italiani.

A cura di Elisabetta Rosso

Tutti cercano come fare le pesche sciroppate, scoprono che orranza vuol dire orrore e provano a capire se c’è stato un terremoto nelle vicinanze. Le ricerche su Google sono un po’ uno specchio parlante che racconta cosa vogliono sapere gli utenti. Dentro ci sono le tendenze che segnano un Paese nel corso di un anno.

Google trend ha pubblicato i dati del 2022. Il personaggio dell’anno è Vladimir Putin, l’addio più doloroso è per la Regina Elisabetta II, la serie più cercata è Stranger Things. Sono solo alcuni dei risultati prodotti da Google. A fare più rumore però, come sempre sono i grandi assenti.

Cosa manca nelle classifiche?

L’anno scorso Google Trend aveva creato una categoria apposta chiamata Covid-19, dove raggruppava le infinite ricerche legate alla pandemia, dalle dispute sui vaccini, ai Green Pass, fino ai bollettini. Quest’anno non solo la categoria è sparita, ma tra tutte le ricerche le uniche legate al Covid sono informazioni pratiche su come fare i tamponi a casa. Le classifiche di Google Trend mostrano chiaramente come la pandemia stia perdendo progressivamente interesse. Ormai è un fenomeno che si sta normalizzando.

Un altro elemento che manca è la crisi climatica. Nelle top ten di Google non c’è nessuna ricerca legata ai rischi e ai disastri causati dal riscaldamento globale. Nessuna. Nonostante il 2022 sia stato l’anno dei dei record per la crisi climatica. Il più caldo di sempre, la siccità peggiore degli ultimi 500 anni, il maggior numero di incendi boschivi. D’altronde le statistiche mostrano che nel dibattito politico la “crisi climatica” è citata lo 0,5% delle volte. I vuoti nelle ricerche di Google Trend potrebbero essere un campanello d’allarme sulla mancanza di consapevolezza e attenzione verso il tema.

Una panoramica sui trend

Non stupisce, la guerra è il tema ricorrente. Infatti moltissimi hanno cercato su Google "perché la Russia vuole invadere l’Ucraina”, “Cosa significa la Z sui carri armati russi”, e che "Cos’è la no fly zone". La Regina Elisabetta II e Piero Angela sono i più compianti, rispettivamente primo e secondo posto nella categoria Addii. La coppia che ha fatto più rumore invece è Totti e Ilary, e non poteva essere altrimenti. E infatti tutti gli utenti chiedono perché è finito il matrimonio della coppia. La Marvel domina tra i film più cercati nel 2022, primo posto per Doctor Strange, il secondo è invece di Thor love and thunder. Complice Sanremo e l'Eurovision, il podio dei cantanti di Google Trend se lo dividono Mahmood e Blanco.

Come funziona Google Trend

Google con la sua sezione Trend ogni anno compila una serie di elenchi, liste di query, per classificare gli interessi degli utenti. Suddivide le ricerche per Paese e per categorie. Gli elenchi sono basati sui termini di ricerca, per rilevare il più alto picco dell’anno. Le query non sono in maniera assoluta le più cercate ma lo sono in relazione all’anno precedente.

Parole dell'anno

Ucraina

Regina Elisabetta

Russia Ucraina

Australian Open

Elezioni 2022

Putin

Piero Angela

Drusilla

Italia Macedonia

Blanco

Cosa significa…?

La Z sui carri armati russi

Orranza

Parlare in corsivo

Una tantum

No fly zone

Baiulo

Green pass rafforzato

Paraclito

Droppare Instagram

NATO

Perché…?

La Russia vuole invadere l'Ucraina

Pioli is on fire

Aumenta la benzina

Draghi si è dimesso

Il diesel costa più della benzina

Totti e Ilary si separano

Mezza dose moderna

Elettra e Ginevra hanno litigato

Lilli Gruber non è a otto e mezzo

Dybala lascia la Juve

Vicino a me