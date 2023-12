A quale anno sei rimasto? Come provare capsula del tempo di Google che ci fa sentire vecchi Google ha lanciato un portale per capire come sono cambiati i trend di ricerca nel corso degli anni. Lo abbiamo provato e abbiamo scoperto che i nostri gusti sono rimasti fermi ai primi anni 2000. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Per carità, a giudicare dalle grafiche sembra solo una piattaforma innocente. Colori al neon, grafica da videogioco anni ’90. E qualche domanda, giusto per capire i tuoi gusti. L’esito del quiz però è abbastanza spietato. Google ha lanciato Trends Time Capsule, un portale in cui è possibile sapere a quale anno sono rimasti i nostri gusti. Le domande possono variare. Ci viene chiesto di scegliere da una lista il nostro atleta preferito, l’anime che ci è piaciuto di più e ancora la squadra di calcio, il film e il reality show. Google incrocia i dati delle cose che ci piacciono di più con quelli dei temi più cercati in rete. Fa una media e ci assegna l’anno da cui arrivano i nostri gusti.

Le domande cambiano a ogni test e a volte le stesse domande possono avere una lista di risposte tra cui scegliere diversa. I risultati sono curiosi e tendenzialmente ci fanno sentire un po’ vecchi. Nei test che abbiamo fatto i gusti delle cose che piacciono sembrano cristallizzati in un periodo compreso tra il 2001 e il 2004. Se volete provarla, basta collegarsi al portale ufficiale.

I dati sulle cose più cercate di sempre

A dicembre di ogni anno Google rivela quali sono state le cose e le persone più cercate sul motore di ricerca. Le sorprese spesso non mancano. Nel 2023 ad esempio abbiamo scoperto che le ricette più cercate dagli italiani sono tutte vegetariane. O che la persona più cercata è Jannik Sinner o ancora che nelle serie di ricerche “Cosa significa” si è posizionato al primo posto “Lutto nazionale”.

Nel pannello Trends Time Capsule, Google invece rivela come questi dati sono cambiati nel corso del tempo. I dati partono dal 1999, quando cioè Google era già uscito dai laboratori di ricerca e i numeri delle ricerche coinciavano a diventare consistenti. Alla voce Anime per esempio scopriamo che Dragon Ball Z ha esercito un predominio fino ale 2009 quando è stato spostato al secondo posto da Naruto. Nel 2016 è tornato in cima alla classifica con Dragon Ball Super.

GOOGLE | Un esempio di test

Discorso diverso per i film. In questo caso le classifiche nel corso degli anni variano in base alle uscite stagionali. Ogni anno c’è sempre qualcuno di diverso sul gradino più alto del podio, ad eccezione dell biennio 2008-2009, quando il film più cercato era lo stesso: Twilight.

Scorrendo le serie tv invece si notano due regni. Quello dei Simpson, durato dal 1999 al 2005, e quello di Game of Thrones, iniziato nel 2014 e finito nel 2019. Curiosi anche i dati sulle razze di cani. Leggendoli abbiamo scoperto che c’è un discreto, forse insospettabile vincitore: dal 1999 al 2023 i Bulldog sono sempre stati tra le prime cinque razze più cercate. Non solo, dal 2005 al 2019 si sono classificati in maniera ininterrotta al primo posto.

GOOGLE | Le ricerche della razza Bulldog attraverso gli anni