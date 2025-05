video suggerito

Il mistero dell’errore di Gmail: apri un solo messaggio e rischi di perdere la password Nick Johnson è uno sviluppatore software. Un giorno ha trovato una mail nella sua casella Gmail. Arrivava dal servizio clienti di Google e sembrava praticamente perfetta. Da qui Nick ha scoperto un bug che potrebbe coinvolgere milioni di utenti che usano il servizio Gmail. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Google ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il primo a segnalare il problema è stato Nick Johnson, uno sviluppatore software. Negli scorsi giorni Nick si è trovato una mail nella casella della posta in arrivo. Il titolo, molto asciutto, era semplicemente Security alert. Dentro ha trovato un messaggio in cui si diceva che il suo account era finito al centro di un’indagine. Nel testo venivano indicate tutte le istruzioni per fare di nuovo il login e accedere alla mail da un’altra piattaforma.

Niente di diverso dalle solite truffe. Spesso capita di trovare nella nostra casella delle mail che chiedono di rifare l’accesso con i nostri dati. Di solito basta controllare l’indirizzo da cui arrivano. Se è una mail ufficiale non ci sono problemi, altrimenti si rischia di consegnare le proprie credenziali a un truffatore. Il problema della mail ricevuta da Johnson è un altro: il messaggio è sicuramente una truffa ma la mail da cui arriva sembra un canale ufficiale di Google.

Il bug di Google: cosa dice la mail truffa

Come possiamo vedere dagli screenshot pubblicata da Nick Johnson su X, l’indirizzo mail da cui arriva la truffa è no-reply@accounts.google.com. Sembra autentico, così come sembrano autentici i portali su viene indirizzato l’utente per pubblicare tutti i suoi dati. Il Support Portal ha la stessa grafica e gli stessi caratteri di Google e l’unica differenza è davvero minima. La pagina di supporto è ospitata da un url dove si legge: sites.google.com e non accounts.google.com. Nella sua segnalazione Nick Johnson ha evidenziato il bug di Google secondo cui sarebbe possibile inviare delle mail che sembrano arriva direttamente dal suo servizio clienti.

Il sistema è un po’ complesso ma nulla che non si possa decifrare con qualche competenza informatica. La parte più allarmante è che la mia è fatta apposta per superare tutti i filtri di Google ed entrate nella posta in arrivo. Johnson consiglia di non rispondere a mail con testi simili. Su X ha anche detto che Google ha deciso di sistemare il bug.