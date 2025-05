video suggerito

Scoperto il nuovo logo di Google: è disponibile solo per due tipi di smartphone La testata 9to5 Google ha scoperto nel codice dell'app di Google una nuova versione del logo che appartiene al motore di ricerca. I colori sono più sfumati e passano da una sezione all'altra della lettera senza interruzione. Al momento il logo nuovo non sarà disponibile su tutti i modelli.

A cura di Valerio Berra

Il primo logo di Google è stato pubblicato nel settembre del 1997. A vederlo adesso non sembra il progetto di grafica più chiaro di internet. Le lettere sono tutte piegate, lascino una piccola ombra e i colori sono parecchi accesi. Negli anni il logo si è sempre aggiornato, le linee e la saturazione dei colori sono cambiati fino ad arrivare al risultato che conosciamo adesso. O meglio, che conoscevamo.

Per la prima volta in 10 anni Google ha cambiato logo. Il portale specializzato 9to5 Google ha mostrano un nuovo logo Google con la G colorata. Il carattere è praticamente lo stesso, quello che cambia davvero è la colorazione. Nella G di adesso i colori sono quattro e ben separati. Nella nuova G mantengono lo stesso ordine ma sfumano l’uno nell’altro passando da rosso a giallo, poi a verde e poi a blu. Il logo G con il font in San-Serif era stato introdotto nel settembre del 2015. Da qui non è cambiato molto, anzi: è diventato uno dei simboli più immediati di questo motore di ricerca.

Dove è stato avvistato il nuovo logo di Google

9to5 Google ha trovato l’aggiornamento del logo di Google nel codice delle nuove app dedicate a iOS e alla linea Pixel, gli smartphone prodotti direttamente da Google. iOS invece è il sistema operativo usato dagli iPhone. Al momento Google nonna ancora confermato la nuova versione del suo logo. Secondo il magazine The Verge però dovrebbe essere un cambiamento implementato solo su Pixel e IOS. In tutti gli alti smartphone Android quindi non lo vedremo, almeno per ora.