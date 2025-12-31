Oggi Google ha una piccola sorpresa per la fine dell’anno

Come ogni 31 dicembre, anche oggi Google ha pensato a un Doodle per festeggiare la fine dell’anno. Se vi siete persi quelli vecchi, c’è un modo abbastanza semplice per recuperarli.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Google ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Google ha preparato un piccolo Easter Egg per l’ultimo giorno del 2025. Partiamo dal Doodle, la variante del logo con cui il motore di ricerca accoglie gli utenti nella sua home page. Se la guardate adesso invece dei colori a cui siamo abituati troverete una scritta interamente dorata in cui la doppia O di Google è stata sostituita da un 2025 che si trasforma in 2026 e spunta fuori tra lettere d’argento e stelle filanti.

In mezzo c’è anche quello che sembra un Christmas Cracker, un piccolo gioco della tradizione inglese che consiste in un cilindro ricoperto da carta regalo. Quando le due estremità vengono tirate, il cilindro si apre con un piccolo botto. Non solo. Se cliccate su Google entrate in una pagina speciale di Google in cui trovate eventi e notizie legate alla notte di Capodanno.

Qui c’è l’ultima sorpresa. Troverete anche un cono colorato: cliccate sopra il cono esplode e vedrete per tutto lo schermo coriandoli colorati accompagnati dal suono di un fischietto.

Leggi anche Google permetterà di cambiare indirizzo Gmail: cosa sappiamo della nuova funzione in arrivo

Come vedere tutti i Doodle di Google

Se volete fare un tuffo nella storia del motore di ricerca, c’è un intero archivio dove sono raccolti tutti i Doodle lanciati da Google nel corso degli anni. All’indirizzo doodles.google trovate ogni variante possibile del logo di Google. Ci sono tutte le varianti nazionali. I Doodle che vediamo noi sono pensati per essere compatibili con l’Italia ma spesso vengono adattate a secondo del Paese dove si apre il motore di ricerca. Il 14 dicembre ad esempio Google ha lanciato un Doodle dedicato alle elezioni in Cile.

C’è anche uno strumento per vedere i Doodle apparsi in un giorno specifico. Se cercate 31 dicembre trovate per esempio tutti i Doodle programmati per la fine dell’anno dal motore di ricerca. Nel 2024 aveva scelto un logo più glow, con contorni che sembravano usciti da un quadro di Dalì. Nel 2023 un logo invece più semplice con palla da disco strobo. Il più vecchio è quello del 2011.