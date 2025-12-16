Google ha un nuovo pulsante: a cosa serve il simbolo +

Sulla barra di ricerca di Google è comparsa un nuovo simbolo a forma di “+” che permette di caricare immagini e file ed è direttamente collegato all’intelligenza artificiale.

In questi giorni chi ha utilizzato Google da computer potrebbe aver notato una novità nell'homepage, un dettaglio piccolo ma per nulla irrilevante: nella barra di ricerca è comparso infatti un nuovo pulsante, un "+", proprio dove prima c'era il simbolo della lente di ingrandimento che contrassegnava semplicemente la barra di ricerca, ma non aveva nessuna funzionalità aggiuntiva.

Il nuovo pulsante invece non è decorativo, ma segnala una nuova funzionalità. Quando si scorre con il cursore su di esso infatti si legge "Carica file o immagine". Il nuovo pulsante permette infatti di caricare una foto, un'immagine o un documento e fare una ricerca sul file caricato. Non si tratta di una funzionalità nuova in assoluto. Anche Google Lens permette di fare ricerche su immagini, ma l'introduzione di questo pulsante la mette in risalto, rendendola più visibile e interattiva per l'utente che apre Google Search.

A cosa serve la nuova funzione

Come segnala il portale specializzato 9To5Google, il nuovo pulsante non si limita a portare in homepage una funzionalità già esistente, ma è una porta d'accesso per l'intelligenza artificiale. Certo, questa era già arrivata sulla barra di ricerca attraverso i suggerimenti di Overview AI e il pulsante AI Mode, introdotto a inizio ottobre 2025, ma la nuova funzione sembra puntare a integrare ancora di più l'intelligenza artificiale nella ricerca di Google.

Una volta che l'immagine o il documento viene caricato infatti l'utente vedrà l'icona del file all'interno della barra di ricerca. Accanto c'è il suggerimento "Chiedi qualsiasi cosa" e a destra il simbolo della lente di ingrandimento di AI Mode: nella barra di ricerca l'utente può infatti inserire non solo eventuali domande su quel documento, ma anche dare dei prompt veri e propri, come si fa con qualsiasi chatbot.

Una volta avviata la ricerca si apre infatti la chat con AI Mode e qui l'utente può continuare a interagire con l'IA oppure si può spostare sulle altre opzioni di ricerca.

Come abbiamo verificato, caricando un documento pdf è possibile avere informazioni sulla fonte e sul contenuto, ma si possono dare anche comandi operativi, come chiedere un riassunto o la ricerca solo di determinate parole o argomenti che ci interessano. Per il momento il nuovo pulsante è apparso solo su desktop quindi non è visibile nel momento in cui si fa una ricerca su Google da smartphone.