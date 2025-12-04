Chi è l’italiano che ha segnato un picco di ricerche su Google nel 2025: i dati

Google ha diffuso qualche anticipazione sulle parole più cercate in Italia nell’ultimo anno. La classifica si concentra sui picchi di ricerca: le parole quindi che hanno registrato un aumento più alto tra il 2024 e il 2025.

Certo, certo. Da quando i chatbot sono esplosi, quel “Chiediamo a Google!” con cui venivano risolti i dubbi si sta trasformando in un “Chiedi a ChatGPT” o “Chiedi a Gemini” o qualsiasi altra variante possiate immaginare. Eppure l’analisi delle ricerche su Google pubblicata ogni anno dalla piattaforma aiuta ancora a capire dove si muovono gli interessi degli utenti.

La consueta dashboard Un anno di Ricerche non è ancora online. Eppure si può già trovare qualche anticipazione. Le classifiche riguardano parole che hanno avuto un picco rispetto al 2024. In cima alla lista di persone più cercate c’è un italiano per cui in effetti il 2025 ha segnato proprio un cambio di carriera: Lucio Corsi. È primo nelle ricerche, anche sopra Olly.

I grafici su Google Trends: effetto Sanremo

I dati sono stati anticipati dal Corriere della Sera ma possono essere verificati facilmente su Google Trends. Corsi ha avuto due picchi di ricerche. Uno enorme tra il 2 febbraio e il 1° marzo. Ovviamente l’interesse era legato alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Gara a cui poi è arrivato secondo. E poi un secondo picco a maggio, nei giorni dove ha partecipato all’Eurovision dopo il ritiro di Olly.

Proprio Olly è al secondo posto tra gli italiani più cercati. Anche qui il picco maggiore è per Sanremo. Solo una nota. Confrontando Lucio Corsi e Olly su Google Trend sembra che come volumi di ricerca sia Olly al primo posto. Ma appunto: questa il report di Google analizza soprattutto le parole che hanno registrato un incremento rispetto al 2025. Olly era già noto, anche ai fan di Sanremo: aveva già partecipato nel 2023.

Questo è un tema che vediamo anche tra gli sportivi. Il terzo posto tra i picchi di ricerca è occupato da Lorenzo Musetti, quest'anno vincitore tra l'altro per la seconda volta della Coppa Davis. Non famoso come Sinner, ovviamente. Ma sicuramente uno di quelli che hanno sollevato più interesse negli ultimi mesi.

L’aumento delle ricerche sull’intelligenza artificiale

Se nel 2011 i The Jackal hanno creatola prima webseries immaginando cosa sarebbe successo a chi cerca Google su Google. Nel 2025 abbiamo vediamo nelle ricerche qualcosa di simile. Dal 2025 ha fatto un balzo la domanda “Come funziona l’IA”. Chissà quanti utenti dopo aver scritto questa domanda sono tornati poi a cercare altro su Google.