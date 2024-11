video suggerito

Musetti celebra la vittoria in Davis ma ha un rammarico: “Anche quest’anno non ho portato risultati” Lorenzo Musetti ha vinto la seconda Coppa Davis consecutiva, così come Sinner. Il numero 17 ATP nel momento della gioia e del trionfo per la Davis ha mostrato il proprio rammarico per non aver dato un grande contributo per la vittoria finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia è una corazzata del tennis. In questa stagione tra uomini e donne sono arrivati titoli a non finire: 15 titoli vinti, più la Coppa Davis, la Billie Jean King Cup, l'oro olimpico di Errani/Vavassori e la medaglia di bronzo di Parigi 2024 di Lorenzo Musetti, che è uno dei tre giocatori che a Malaga ha vinto per il secondo anno di fila a conquistare la Davis. Il tennista toscano era ovviamente raggiante, ma con l'onestà che lo contraddistingue ha voluto anche sottolineare, oltre all'importanza del gruppo, il suo debole contributo per il trionfo, in campo.

Il grande 2024 di Musetti, ko con Cerundolo a Malaga

Musetti in questa stagione ha fatto un'enorme salto di qualità. La semifinale a Wimbledon è il momento più alto, in un'estate che lo ha visto anche medagliato alle Olimpiadi. Il finale del 2024 non è stato splendido sul campo, forse perché ha pagato le fatiche di un'annata intensa. Volandri lo ha convocato e nel primo incontro lo ha preferito in singolare a Berrettini, scelta che non ha pagato. Perché Musetti è stato battuto in due set da Cerundolo, dopo l'incontro con grande sincerità ha detto che fosse stato il Capitano non lo avrebbe fatto giocare più a Malaga, così è stato.

L'enorme onestà di Musetti dopo il trionfo in Davis

È rimasto in panchina, ha formato un grande gruppo e dopo la vittoria di Sinner su Griekspoor ha festeggiato con i compagni ed ha ricevuto il trofeo, il secondo dopo quello del 2023. Felice, felicissimo, però ha tenuto a precisare che lui avrebbe voluto fare di più: "Purtroppo anche quest'anno non sono stato partecipe in campo di grossi risultati". Poteva sorvolare, ma non l'ha fatto, perché Musetti è un ragazzo sincero che fa parte di un grande gruppo che è stata la chiave del successo.

Musetti esalta il gruppo: "Fa la differenza"

E l'armonia che c'è tra tutti i componenti è palpabile: "La vittoria della Davis mi fa capire come il gruppo e il team possa fare la differenza. L'amicizia domina questo gruppo ed è la forza che ci fa vincere così tanto. Il segreto è la semplicità tra i ragazzi e l'amicizia che ci lega. Si vede quando si fa il tifo per gli altri, quando si sta in campo, in tutti i momenti del giorno c'è uno scherzo e una battuta. È molto bello da vivere".