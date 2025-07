Solana Sierra è la storia di Wimbledon: “Ho cambiato casa tre volte in pochi giorni e dovrò rifarlo

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

L'edizione 2025 del torneo di Wimbledon si sta contraddistinguendo per la serie interminabile di sorprese. Una di queste è senza dubbio Solana Sierra, la tennista argentina che ha eliminato anche Katie Boulter, la padrona di casa numero 43 del mondo. Una storia curiosa quella di questa ragazza classe 2004 che ora ha una bella gatta da pelare: dovrà trovare una nuova residenza londinese.

La storia di Solana Sierra a Wimbledon, sorpresa argentina

L'avventura di Solana a Wimbledon è iniziata in modo particolare. Eliminata nell'ultimo turno di qualificazione dello Slam, è stata poi ripescata da lucky loser. Qui però ha saputo sfruttare la “fortuna” vincendo il primo match contro Gadecki, e superandosi anche nel secondo turno. Il primo set perso al tie-break contro Boulter non l’ha scoraggiata: 6-2, 6-1 e terzo turno in cascina per Sierra.

Sierra costretta a cercare una nuova casa a Londra

Insomma, prima vittoria in uno Slam, primo terzo turno, e tanti motivi per sorridere per questa ragazza che non si aspettava certo di ottenere questi risultati. Per i Championships infatti, Solana si era organizzata a tempo con una casa affittata con la mamma. Ora dovrà rivedere i suoi piani: "Mia madre e io abbiamo dovuto cambiare casa continuamente. Ho perso al terzo turno di qualificazione, quindi abbiamo già cambiato appartamento tre volte. Ora cambieremo di nuovo perché ho vinto. Ma come diciamo, è un bel problema".

Un "bel problema" per questa ragazza che potrebbe ora per scaramanzia, continuare su questa linea e vivere alla giornata anche sulla scelta delle residenze durante il suo Wimbledon. Aspettando il suo prossimo confronto con Bucsa.

Per ora è tempo di godersi il successo su Boulter: "È una sensazione incredibile. Sapevo che sarebbe stata una partita davvero dura. Katie è una giocatrice straordinaria. Ho cercato di concentrarmi su me stessa e di godermi il momento. È un sogno giocare qui a Wimbledon, su questo campo, con questo pubblico… grazie".