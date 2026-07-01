Mirra Andreeva scoppia a piangere dopo il ko a Wimbledon: “Mi serviranno dei giorni per riprendermi”

In meno di un mese Mirra Andreeva è passata dal trionfo al Roland Garros, il primo Slam della carriera a 19 anni, al ko di Wimbledon al secondo turno.

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Dagli altari alle polveri in pochissime settimane. La vita degli sportivi molto spesso è così. Ciò vale anche per Mirra Andreeva, tennista russa dall'indiscusso talento che lo scorso 6 giugno ha vinto il Roland Garros, ci è riuscita a 19 anni. Un'impresa vera per una ragazza molto giovane che si è ripresentata a Wimbledon, dove però ha perso al secondo turno. Un sorteggio sfortunato e una sconfitta pesante. Gli effetti si sono visti subito in campo, ma anche poco dopo nella conferenza stampa nella quale è scoppiata a più riprese in lacrime.

Andreeva ko a Wimbledon con Krejcikova

La vittoria di uno Slam cambia ogni tennista. Vincerlo a 19 anni non è semplice. A Wimbledon ha avuto l'onore del Centrale già al secondo turno, pure perché ha sfidato Barbora Krejcikova, campionessa due anni fa. La ‘vecchia' campionessa si è imposta in una vera battaglia per 6-4 al terzo. Una sconfitta bruciante per Andreeva che immediatamente dopo aver perso ha detto qualcosina al suo staff prima di congedare l'avversaria.

Una volta arrivata in conferenza stampa, dopo una abbondante oretta, Andreeva non è riuscita a trattenere le lacrime, piangendo a dirotto: "Ho capito subito che era dura. Sentivo di avere delle possibilità, lei ha giocato bene ed è lei la vincitrice".

La grande delusione di Andreeva

Poi ha parlato del quanto sarà dura digerire la sconfitta. Piange, di nuovo, rifiuta i fazzoletti, si mette le mani sul viso per asciugare le lacrime prima di riprendere a parlare: "Ci vorrà del tempo, magari qualche giorno per smaltire tutto. Poi penserò al futuro. Non so dove si giocheranno i prossimi tornei, ma so chi mi allenerò sul cemento".

Andreeva ovviamente ha preso parte a Wimbledon dopo il successo al Roland Garros. Fare la storia è stato meraviglioso, incontrare un avversario di livello è stato un colpo di sfortuna, la sconfitta è arrivata. Andreeva essendo tanto giovane, tecnicamente è ancora una teenager, avrà la chance di trarre insegnamenti da questa situazione e potrà affrontare con vigore e fiducia i prossimi tornei.