Quanto guadagnano Inter e Juve al Mondiale per Club, montepremi record: i premi per le squadre Inter e Juventus hanno già incassato una quota d'ingresso al Mondiale per Club in base al ranking. Un paniere di milioni che può essere incrementato a seconda dei risultati nei gironi e grazie a eventuali premi qualificazione fino alla vittoria in finale.

Il Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti ha un montepremi complessivo di 1 miliardo di dollari (circa 865 milioni in euro) che la Fifa ha ripartito in due voci: una parte fissa di 525 milioni di dollari (453 milioni e rotti in euro) che comprende le quote di partecipazione elargite alle 32 squadre in lizza, tra cui l'Inter e la Juventus; una parte variabile che ammonta a 475 milioni di dollari (410 milioni circa in euro) e di cui i club beneficeranno in base ai risultati per effetto del "chi più vince più guadagna", fino a un tetto massimo di 125 milioni di dollari (circa 110 milioni in euro) per chi conquista il trofeo. Un importo ricco, senza considerare le ricadute positive quanto a ricavi commerciali e a contratti di sponsorizzazione.

Il montepremi da record del Mondiale per Club 2025: quanto guadagna chi vince

Inter e Juventus hanno già incassato in gettone d'ingresso al Mondiale per Club calibrato in base al ranking. Ecco perché i nerazzurri hanno ricevuto finora circa 24 milioni di euro rispetto ai circa 20 milioni guadagnati dai bianconeri. È solo una stima di partenza che può essere incrementata a seconda dei risultati e dei traguardi raggiunti nel corso del torneo. Infatti, oltre ai bonus vittoria/pareggio previsto per le gare della fase a gironi, ci sono una serie di incentivi qualificazione che accompagnano il percorso verso la finale. Arrivare a giocarla porta in dote 26,24 milioni, vincerla un tesoretto di 35 milioni. Nel complesso, mettendo in fila tutte questi passaggi, si possono accumulare introiti per 110 milioni di euro circa.

Quanto guadagnano le squadre partecipanti: i premi

Dunque, tenendo conto dei bonus partecipazione, sia Inter sia Juventus hanno in paniere un importo che può lievitare in base al cammino nel Mondiale per Club. Proprio come la Champions, anche nella fase a gruppi di questo torneo ci sono bonus previsti per ogni vittoria e ogni pareggi raccolti. A questi soldi vanno ad aggiungersi anche eventuali premi qualificazione messi in palio per ogni passaggio del turno. Di seguito la tabella prevista:

Fase a gironi 1.75 milioni (vittoria), 857 mila euro (pareggio)

1.75 milioni (vittoria), 857 mila euro (pareggio) Ottavi di finale 6,56 milioni

6,56 milioni Quarti di finale 11,48 milioni

11,48 milioni Semifinale 18,37 milioni

18,37 milioni Finalista 26,24 milioni

26,24 milioni Vincitrice 35 milioni.

Chi vince il Mondiale per Club potrebbe guadagnare fino a 110 milioni

Quanto possono guadagnare Inter e Juventus se, oltre ad arrivare in finale, vincono anche il Mondiale per Club? La somma complessiva cash è di un massimo 110 milioni di euro circa che si ottiene addizionando tutti i proventi derivanti fatti dal percorso iniziato nella fase a gironi fino alla disputa del big match e al trionfo finale.