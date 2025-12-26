Google permetterà di cambiare indirizzo Gmail: cosa sappiamo della nuova funzione in arrivo

Google consentirà di modificare il proprio indirizzo Gmail mantenendo lo stesso account. Cosa prevede la nuova funzione, cosa è già confermato e quando potrebbe arrivare.

Google consentirà di cambiare indirizzo Gmail, una possibilità finora mai offerta agli utenti: mantenere lo stesso account Google e tutti i dati associati, ma sostituire il nome dell’indirizzo email @gmail.com. La notizia ha iniziato a circolare nei giorni scorsi all’interno del gruppo Telegram Google Pixel Hub, dove alcuni utenti hanno segnalato la comparsa di riferimenti a questa funzione in un documento di supporto di Google disponibile in hindi.

Quello che inizialmente appariva come un test o un’anticipazione è ora confermato dalla documentazione ufficiale di Google, che dedica una pagina specifica alla voce “Cambia l’email del tuo Account Google” nella sezione “Gestione degli indirizzi email” della Guida all’Account Google.

La possibilità di modificare l’indirizzo Gmail senza dover creare un nuovo account rappresenta un cambiamento rilevante nell’ecosistema dei servizi Google: finora, cambiare l’email principale significava inevitabilmente aprire un nuovo profilo e riconfigurare manualmente tutti i servizi collegati, un limite che — come osserva Forbes — ha inciso per anni sull’identità digitale degli utenti Gmail.

Come funzionerà il cambio di indirizzo Gmail

La nuova funzione permetterà di creare un nuovo indirizzo email @gmail.com associato allo stesso Account Google, senza perdere dati o servizi. Come chiarisce la guida ufficiale di Google, la modifica non comporta l’eliminazione dell’indirizzo precedente. Nel dettaglio:

è possibile creare un nuovo indirizzo che termina con @gmail.com, se disponibile;

che termina con @gmail.com, se disponibile; l’Account Google resta invariato , così come l’accesso a Gmail, Drive, Foto, YouTube e agli altri servizi;

, così come l’accesso a Gmail, Drive, Foto, YouTube e agli altri servizi; email, contatti, file e impostazioni non vengono cancellati né spostati ;

; il vecchio indirizzo Gmail rimane attivo come indirizzo alternativo e continua a ricevere messaggi;

e continua a ricevere messaggi; gli indirizzi Gmail precedenti non possono essere eliminati dall’account.

La guida specifica infatti che, anche dopo la modifica, tutti gli indirizzi email precedenti restano associati all’Account Google. Per rimuoverli completamente, l’unica possibilità è eliminare l’intero account e crearne uno nuovo con un indirizzo Gmail diverso.

Quando arriverà la funzione e dove controllare se è disponibile

La possibilità di cambiare indirizzo Gmail non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Google indica che la funzione viene resa accessibile progressivamente, senza fornire date ufficiali per i singoli Paesi, inclusa l’Italia.

Per verificare se l’opzione è già attiva sul proprio account, la documentazione ufficiale indica il seguente percorso:

Account Google → Informazioni personali → Email → Email Account Google

Se nella sezione “Email Account Google” è presente la voce Cambia l’email del tuo Account Google, significa che l’account è abilitato alla funzione. In caso contrario, l’assenza dell’opzione indica semplicemente che la modifica non è ancora disponibile per quell’utente.

La guida chiarisce inoltre che la creazione di nuovi indirizzi Gmail associati a un account è soggetta a limiti precisi: è possibile creare un nuovo indirizzo @gmail.com solo una volta ogni 12 mesi, fino a un massimo di tre nuovi indirizzi nel tempo, per un totale di quattro indirizzi Gmail complessivi per uno stesso account.