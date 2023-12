La persona più cercata su Google in Italia nel 2023 è uno sportivo, ecco chi Molti nomi della top ten non stupiscono, d’altronde le classifiche del motore di ricerca riflettono i trend che hanno segnato l’Italia nel 2023. Le query vengono calcolate in relazione all’anno precedente.

A cura di Elisabetta Rosso

Forse non stupisce che il titolo di personaggio dell'anno di Google Trend l'abbia conquistato Jannik Sinner. Il tennista infatti è stato protagonista della Coppa Davis, conquistata dall'Italia dopo 47 anni, la prima, “storica” vittoria è stata in Cile nel 1976. Non solo. Sinner ha chiuso l'anno al numero 4 nel ranking mondiale. Nessun italiano ci era arrivato. Ha battuto campioni come Djokovic, Alcaraz e Medved, ed è arrivato in finale alle ATP Finals. Ha innescato anche quello che è stato battezzato "l'effetto Sinner", grazie al campione infatti sono aumentate le iscrizioni ai circoli di tennis, sempre più bambini hanno deciso di prendere la racchetta in mano dopo aver visto il giocatore in campo. In realtà era già apparso nell'elenco di Google Trend dell'anno scorso, al quarto posto. Ora i successi del 2023 lo hanno portato in testa alla classifica.

Il podio della classifica

Anche il secondo posto è stato conquistato da un sportivo: Romelu Lukaku. L’attaccante belga è entrato nel 2023 in prestito all’Inter dal Chelsea, poi il 30 agosto 2023 è stato ufficializzato il suo trasferimento alla Roma. È stato criticato da molti per questa scelta, soprattutto dalla curva nord interista che aveva anche deciso di organizzare un flash mob durante la partita del 29 ottobre per disturbare il giocatore con 30.000 fischietti. Il terzo posto invece è per Peppino Di Capri. Il musicista lo scorso febbraio ha ricevuto a Sanremo il premio alla carriera, ha celebrato i suoi 70 anni di attività musicale con un’esibizione live della sua Champagne.

Chi è entrato nella top ten

In classifica compare anche Shakira, al quarto posto. Nel 2023 l'artista è stata protagonista delle cronache rosa dopo il divorzio dall'ex marito Gerard Piqué, non a caso la canzone-vendetta BZRP compare al secondo posto tra i testi dei brani più cercati. La quinta posizione è invece di Marta Fascina, deputata di Forza Italia e compagna dell’ex premier Silvio Berlusconi. Seguono poi Chiara Francini, attrice, conduttrice e scrittrice, che è salita sul palco di Sanremo 2023, portando un monologo sulle difficoltà affrontate da una donna che non vuole essere madre, e Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico eletta ufficialmente il 12 marzo 2023.

Ottavo posto per Andrea Giambruno giornalista Mediaset ed ex compagno della premier Giorgia Meloni, sono usciti a ottobre i fuorionda di Striscia la Notizia che mostrano i suoi approcci inopportuni sul posto di lavoro. Compaiono in fondo alla classifica anche Francesca Fagnani, dopo successo del suo programma tv Belve e la co-conduzione a Sanremo, e l'attrice Luisa Ranieri, che ha recitato nell’ultimo film di Ferzan Özpetek, Nuovo Olimpo.

