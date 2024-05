video suggerito

Come cancellare la tua casa su Google Street View e perché dovresti farlo I criminali possono anche sfruttare Street View per identificare potenziali bersagli per furti con scasso o rapine. Studiando le immagini, infatti, potrebbero ottenere informazioni dettagliate sui sistemi di sicurezza rendendo i loro attacchi più mirati ed efficienti. È anche possibile acquisire informazioni personali utilizzate per identificare potenziali vittime o creare identità false.

A cura di Elisabetta Rosso

Google Street View ha aperto una finestra sul mondo, peccato che la finestra potrebbe essere quella di casa tua. La tecnologia integrata in Google Maps e Google Earth fornisce panorami interattivi, la funzione è stata lanciata nel 2007 negli Stati Uniti, estesa poi a tutto il mondo. Le strade di Street View disponibili vengono visualizzate come linee blu selezionabili su Google Maps. Basta cercare un indirizzo e poi ingrandire per osservare i dettagli. È capitato che venissero immortalate persone, interni, cortili, e camere da letto. Google Street View ha sollevato interrogativi sulla privacy degli utenti. E infatti nel 2009 Privacy International, un'organizzazione di lobbying, ha presentato un reclamo formale all'Information Commissioner's Office (ICO) del Regno Unito, sostenendo che Google non aveva adeguatamente protetto le persone catturate nelle immagini di Street View.

Per fortuna però, è possibile è possibile chiedere a Google di sfocare la propria abitazione. Per attivare la funzione "Blurry Out My House" basta compilare un form e spiegare perché si desidera rimuovere una determinata area dalla mappa interattiva di Street View.

Quali sono i rischi per la privacy

Secondo il rapporto di Privacy International una donna, sfuggita da un partner violento, è stata rintracciata a causa di un'immagine fuori dalla sua nuova residenza disponibile su Street View. Un'altra denuncia è stata fatta da due colleghi catturati in un momento intimo fuori dall'abitazione, lo scatto avrebbe creato imbarazzi sul post di lavoro. Le possibilità di immortalare qualcuno sono basse, ma come dimostrano le denunce possono causare gravi disagi.

Non solo. I criminali possono anche sfruttare Street View per identificare potenziali bersagli per furti con scasso o rapine. Studiando le immagini, infatti, potrebbero ottenere informazioni dettagliate sui sistemi di sicurezza o sulle possibili porte di accesso, rendendo i loro attacchi più mirati ed efficienti. È anche possibile acquisire informazioni personali, come numeri civici o targhe delle auto parcheggiate fuori dalle abitazioni. Queste informazioni possono essere utilizzate per identificare potenziali vittime o creare identità false.

Come cancellare la tua casa su Google Street View

La funzione "Blurry Out My House", permette alle persone di richiedere la sfocatura delle proprie case dalle immagini di Street View. Come fare:

Visita Google Maps e ingrandisci la posizione della tua casa.

Fai clic sull'icona Menu e seleziona "Segnala un problema"

Una volta entrato in "Altri problemi", scegli "Sfoca la mia casa"

Bisogna fornire poi una spiegazione dettagliata per motivare la richiesta

Infine fai clic su Invia.

Google esaminerà la richiesta, se approvata, sfocherà la casa nelle immagini su Street View.