Non potrai mai indovinare tutte le pagine più cercate su Wikipedia nel 2023 È uscita la classifica top 25 dell’enciclopedia online, tra le voci più cercate per la prima volta sono apparsi due film di Bollywood, e la Premier league indiana di cricket.

A cura di Elisabetta Rosso

La classifica delle ricerche su Wikipedia è diventato un modo per tastare il polso della società. Di solito la pole position è semplice da indovinare, compaiono infatti gli eventi, i personaggi o i fenomeni che hanno segnato l'anno di riferimento. Eppure nell'elenco del 2023 c'è qualcosa di strano. In testa c'è ChatGPT, poi sotto compare per la prima volta la Premier league indiana di cricket. Nella lista delle top 25 ci sono anche due film d’azione di Bollywood, “Jawan” e “Pathaan”.

Non è un errore. Semplicemnte la classifica del 2023 mostra l‘influenza del pubblico indiano e del sud-est asiatico. “In questo momento abbiamo circa 4.700 redattori volontari attivi in India”, ha detto Anusha Alikhan, chief communications officer della Wikimedia Foundation in un’intervista alla CNN. “Sono dietro solo agli Stati Uniti e al Regno Unito. L’India ha un settore ricco soprattutto nell'ambito dei media e dell’informatica”.

Non solo, secondo la Internet and Mobile Association of India e la società di analisi dei dati di mercato Kantar, il numero di utenti attivi nel Paese dovrebbe crescere da 759 milioni a 900. Non sarà quindi poi così strano, nei prossimi anni, trovare nella classifica delle 25 pagine più visitate di Wikipedia, trend indiani.

L'influenza del mondo indiano

La Coppa del Mondo di cricket del 2023 ha raggiunto oltre 38 milioni di visualizzazioni su Wikipedia. Come ha spiegato Alikhan, è la prima volta che una pagina di cricket compare nella top 25 di Wikipedia, la fondazione pubblica la classifica ogni anno dal 2015.

Sono in lista anche i film di Bollywood “Jawan” e “Pathaan”, che hanno superato nettamente successi americani come "Barbie". Oppenhaimer rimane però il film più cercato su Wikipedia nel 2023 superando le pellicole indiane di qualche posizione.

Il primo posto in classifica

In testa c'è la pagina sul chatbot virtuale ChatGPT di OpenAI, visualizzata 49,4 milioni di volte. Questo dato non stupisce. ChatGPT infatti ha accumulato 100 milioni di utenti attivi a gennaio battendo ogni record, ha sollevato preoccupazioni, interesse, attratto investitori. "È chiaro che le persone volevano comprendere meglio la storia e il contesto alla base della tecnologia di ChatGPT mentre sperimentavano con essa”, ha detto Alikhan.

La classifica è gestita dalla Wikimedia Foundation, organizzazione senza scopo di lucro, tra i dati rilasciati ci sono anche le visualizzazioni totali dell'enciclopedia online nel 2023, secondo i dati condivisi con la CNN Wikipedia ha ricevuto in totale più di 84 miliardi di pagine viste.

Lo strano caso di Cleopatra

Nel 2020 la pandemia, le elezioni presidenziali statunitensi, e la morte di Kobe Bryant, avevano occupato rispettivamente i primi tre posti nella classifica. Nel 2021 invece sono apparsi sul podio Squid Game, il campionato europeo di calcio maschile e la morte del principe Filippo. Tutto prevedibile. Nel 2022, invece, era apparsa in testa all'elenco un'imprevedibile Cleopatra con 55 milioni di visualizzazioni.

L'anomalia però è dovuta a un suggerimento di Google Assistent. Una volta installata, l'app elenca alcuni esempi di richieste, tra questi: "Apri YouTube", "Cerca sul Web quante once ci sono in una tazza?", oppure: "Mostra Cristiano Ronaldo su Instagram". Tra i suggerimenti forniti dall’app c’è anche "Prova a dire: mostra Cleopatra su Wikipedia". Ed è così che 55 milioni di persone hanno colto il suggerimento.