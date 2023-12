Cosa vuol dire Apayinye, una delle parole più cercate su Google dagli italiani Secondo i dati di Google, nel 2023 la parola di cui gli utenti italiani hanno chiesto più volte il significato è la formula “lutto nazionale”. Seguono in classifica “transgender” e “implosione”. Al quarto posto però abbiamo trovato una sorpresa.

A cura di Valerio Berra

Come ogni anno, Google ha diffuso la lista delle cose più cercate dagli italiani. È un buono strumento di confronto, anche se negli ultimi anni Google non è più l’unico modo in cui si chiede aiuto a internet per colmare la nostra ignoranza. Sempre più utenti, soprattutto più giovani, fanno le loro domande direttamente nei posti virtuali che frequentano di più: i social network. TikTok ormai ha anche una serie di funzioni dedicate proprio alla ricerca: in base alla domande vengono recuperati video che in qualche modo offrono una risposta. Un meccanismo di certo più complesso di quello usato da Google che invece si basa soprattutto sui testi.

Dagli ultimi dati di Google ad ogni modo ci siamo scoperti vegetariani e molto amanti del tennis, ma forse le sorprese migliori sono tra le parole di cui abbiamo cercato il significato. I primi tre posti sono occupati da parole che in qualche modo possiamo ricondurre all’attualità. C’è “lutto nazionale”, legato alla morte di Silvio Berlusconi. C’è “transgender”, forse legato a un aumento dell’attenzione sulle tematiche che riguardano la transizione di genere. C’è “implosione”, l’epilogo della vicenda del Titan. E poi c’è una parola enigmatica: “Apayinye”. In classifica abbiamo anche Papa Emerito, armocromista e sexting.

Uno scherzo nato da TikTok

Forse delusi, quelli che hanno chiesto a Google cosa vuol dire “Apayinye” hanno trovato una risposta semplice. Questa parola non vuol dire assolutamente nulla. Su TikTok l’hashtag #Apayinye ha oltre 92 milioni di visualizzazioni. I video che vengono radunati da questo hashtag sono tutti uguali. E ricordano un vecchio scherzo, di solito abbandonato insieme alla fine delle scuole medie.

Nelle clip c’è qualcuno che chiede una cosa incomprensibile, un altro che risponde “Eh?” e poi chi ha chiesto qualcosa di incomprensibile risponde semplicemente “Apayinye”. Difficile dare una pronuncia certa, di solito questa parola si riduce a un insieme di versi casuali. A giudicare dalle tracce lasciate sul web, questo scherzo dovrebbe aver avuto il suo picco di popolarità lo scorso ottobre.