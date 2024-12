La classifica Spotify Wrapped 2024, i cantanti e le canzoni più ascoltate: dominano Geolier e Anna

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier e Anna, Spotify Wrapped 2024

Solo poche ore fa, oggi 4 dicembre 2024, Spotify ha lanciato Wrapped: una panoramica offerta del servizio di streaming sulle tendenze di ascolto individuale, che celebra anche gli artisti più ascoltati in Italia e nel mondo, ma non solo. A rompere il monopolio di Sfera Ebbasta durato negli ultimi 3 anni, non poteva che arrivare il protagonista della musica italiana nel 2024: Geolier. Il rapper di Dio Lo Sa infatti, prende la prima posizione nelle tre classifiche più importanti: la canzone più ascoltata, l'artista più ascoltato e l'album più ascoltato. L'autore, com oltre 1,2 miliardi di ascolti nel 2024 infatti, ha superato Sfera Ebbasta alla seconda posizione e Lazza alla terza.

La canzone più ascoltata in Italia nel 2024 su Spotify

Mentre per i brani, il podio viene composto per 2/3 dal Festival di Sanremo 2024, in grado di suggellare per i restanti 10 mesi dell'anno alcuni suoi singoli. Infatti, alla prima posizione troviamo I p' me, tu p' te di Geolier, con cui ha conquistato la seconda posizione al Festival di Sanremo 2024. Dietro Geolier, troviamo anche una delle protagoniste femminili del 2024 in Italia, Rose Villain, che con Come un tuono, in collaborazione con Gué si prende la seconda posizione. Chiude il terzetto Mahmood: Tuta Gold continua a essere uno dei brani più ascoltati in Italia e si prende la terza posizione. L'unico brano non italiano tra quelli nella top 10 di Spotify è il tormentone estivo Gata Only di FloyyMenor e Cris Mj.

Dio Lo Sa di Geolier si mette dietro Anna e Tony Effe

Passando agli album più ascoltati in Italia troviamo al primo posto Dio Lo Sa, seguito da due autori che hanno fatto un ulteriore salto nella propria carriera negli ultimi 12 mesi, come Anna con Vera Baddie e Icon di Tony Effe. La cantante è anche l'artista femminile più ascoltata in Italia, l'unica a entrare nella classifica generale al quinto posto. Dietro Anna, arrivano Rose Villain e Annalisa: la vincitrice di Sanremo Angelina Mango solo al quinto posto.

Sabrina Carpenter con Espresso firma la canzone più streammata a livello globale nel 2024

Mentre se si volge il proprio sguardo all'estero, si conferma ancora Taylor Swift come la cantante più ascoltata al mondo, mentre tra gli artisti italiani Måneskin, MEDUZA e Gabry Ponte mantengono la vetta. Dietro Taylor Swift e al suo album The Tortured Poets Department, premiato come album più ascoltato al mondo, c'è Billie Eilish, ma soprattutto Sabrina Carpenter. La giovane cantante, con un passato Disney, infatti non si è solo presa il terzo posto nei dischi più ascoltati al mondo su Spotify, ma la sua Espresso vince il premio come canzone più streammata nel 2024. Qui la lista di tutti gli artisti, gli album e i brani premiati nello Spotify Wrapped 2024.

La classifica degli artisti più ascoltati in Italia

Geolier Sfera Ebbasta Lazza Tedua ANNA Guè Kid Yugi Capo Plaza Shiva Tony Effe

Le artiste più ascoltate in Italia

ANNA Rose Villain Annalisa Taylor Swift Angelina Mango Elodie Emma Billie Eilish Dua Lipa Madame

Artisti italiani più ascoltati all'estero

Måneskin MEDUZA Gabry Ponte Ludovico Einaudi Gigi D'Agostino Laura Pausini Antonio Vivaldi Andrea Bocelli Raffaella Carrà Eros Ramazzotti

Quali sono le canzoni più ascoltate in Italia

“I P’ ME, TU P’ TE” di Geolier “COME UN TUONO (feat. Guè)” di Rose Villain “TUTA GOLD” di Mahmood “100 MESSAGGI” di Lazza “SESSO E SAMBA (feat. Gaia)” di Tony Effe “30°C” di ANNA “Gata Only” di FloyyMenor e Cris Mj “DOPO LE 4 (feat. Bresh & Tedua)” di Tony Effe “Sinceramente” di Annalisa “MIU MIU” di Tony Effe

La classifica degli album più ascoltati in Italia

“DIO LO SA” di Geolier “ICON” di Tony Effe “VERA BADDIE” di ANNA “La Divina Commedia” di Tedua “I Nomi del Diavolo” di Kid Yugi “LOCURA” di Lazza “X2VR” di Sfera Ebbasta “FERITE” di Capo Plaza “IL CORAGGIO DEI BAMBINI” di Geolier “TUNNEL” di Simba La Rue

Gli artisti più ascoltati al mondo

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish Travis Scott Peso Pluma Kanye West Ariana Grande Feid

Le canzoni più ascoltate a livello globale

“Espresso” di Sabrina Carpenter “Beautiful Things” di Benson Boone “BIRDS OF A FEATHER” di Billie Eilish “Gata Only” di FloyyMenor e Cris Mj “Lose Control” di Teddy Swims “End of Beginning” di Djo “Too Sweet” di Hozier “One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose-Depp)” di The Weeknd “Cruel Summer” di Taylor Swift “Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars

Gli album più ascoltati a livello globale

“THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY” di Taylor Swift “HIT ME HARD AND SOFT” di Billie Eilish “Short n’ Sweet” di Sabrina Carpenter “MAÑANA SERÁ BONITO” di KAROL G “eternal sunshine” di Ariana Grande “1989 (Taylor's Version)” di Taylor Swift “SOS” di SZA “Lover” di Taylor Swift “Fireworks & Rollerblades” di Benson Boone “Starboy” di The Weeknd