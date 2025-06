Anna Tatangelo incinta, rinviati i concerti di novembre: ecco come lo ha comunicato la cantante

video suggerito

Anna Tatangelo incinta

Anna Tatangelo ha annunciato, pochi giorni fa, di essere incinta del suo secondo figlio (il primo è Andrea D'Alessio), il cui padre è Giacomo Buttaroni. Per questo motivo, la cantante ha deciso di spostare le date previste inizialmente il prossimo autunno alla primavera, così, spiega da poter regalare ai fan lo stesso spettacolo che aveva previsto e che sarebbe più complesso portare avanti con la gravidanza. Nell'annunciare il tour (che aveva chiamato Tatangeles) e, al contempo, il suo nuovo singolo "Inferno", la cantante aveva parlato dell’inizio "di un capitolo tutto da scrivere: un ritorno carico di significato, un viaggio personale che diventa universale, un invito ad accogliere ogni sfumatura di sé, con forza, gratitudine e verità".

Tatangelo rinvia dei concerti a Napoli e Milano per la gravidanza

Un capitolo che sarà solo rinviato di qualche mese, almeno nella sua parte live. Tatangelo, infatti, ha spostato i due eventi, previsti inizialmente l’11 novembre alla Casa della Musica di Napoli e il 25 novembre ai Magazzini Generali di Milano sono stati spostati rispettivamente al 17 aprile 2026 e al 9 aprile 2026 (sì, alternandosi, nell'ordine). La cantante lo ha annunciato così ai fan, con un messaggio sui social: "Alcuni viaggi hanno piccole deviazioni che allungano di poco la strada, ma non per questo non hanno più la loro destinazione. Tatangeles è sempre la nostra meta e vi prometto che ci arriveremo insieme, ma il nostro diario di viaggio ha bisogno di essere riscritto".

Come acquistare o farsi rimborsare i biglietti

La cantante ha deciso, quindi, di rinviare di qualche mese i suoi due concerti, che servivano per ripercorrere le tappe della sua carriera, quindi ascoltare i suoi successi ma anche presentare al pubblico le nuove canzoni: "Abbiamo deciso di ricollocare le due date autunnali nella prossima primavera, così che io possa offrirvi esattamente lo stesso show che sto costruendo e immaginando da mesi". Per quanto riguarda i biglietti già acquistati, la cantante ha confermato che i biglietti restano validi per le nuove date, ma potranno essere rimborsati qualora non si potesse spostarsi nelle nuove date: "Chi non avrà modo di partecipare ai nuovi appuntamenti potrà richiedere il rimborso a partire da sabato 28 giugno su Ticketone. Le vendite per le nuove date sono già aperte".