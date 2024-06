video suggerito

Perché Espresso di Sabrina Carpenter potrebbe diventare la canzone dell’estate 2024 Sabrina Carpenter, l’autrice statunitense classe 1999, potrebbe diventare il volto dell’estate 2024 con la sua Espresso, uno dei tormentoni da oltre mezzo milione di ascolti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Lo scorso 12 aprile, Sabrina Carpenter ha pubblicato il singolo Espresso. Si tratta del primo singolo estratto dal suo sesto album in studio Short n' Sweet, in uscita il prossimo 23 agosto, presentato sul palco del Coachella Festival 2024. La cantante di Quakertown, nello Stato della Pennsylvania, ha vissuto gli ultimi 12 mesi in una complessa opera di posizionamento, agevolata soprattutto dalla vicinanza a Taylor Swift. Espresso è già diventato il suo biglietto da visita per il pubblico internazionale, con oltre 500 milioni di stream in poco meno di due mesi, ma la canzone ha un'ambizione ancora maggiore: diventare il singolo dell'estate, inizialmente su TikTok, dove gareggia con Million dollar man di Tommy Richman, ma anche Gata Only di Floyymenor e Chris Mj. Senza dimenticare il nuovo album di Billie Eilish con Chihiro e Lunch nella Viral 50 Global di Spotify.

Da questa lettura, Espresso di Sabrina Carpenter potrebbe addirittura togliere dalla lotta per la canzone dell'estate una delle sue madrine artistiche, proprio quella Taylor Swift a cui The Tortured Poets Department non ha regalato un tormentone, ma un romanzo rosa da oltre un miliardo di stream. Interessi diversi, ma con un obiettivo comune: infatti non impressiona che Sabrina Carpenter sia stata scelta proprio da Taylor Swift per aprire le date in Messico, Sud America, Australia e Singapore dell'Eras Tour. Facendo un passo indietro, il nome di cantante era spuntato già in precedenza, non solo come una delle stelle Disney, dove ha recitato in Girl Meets World, uno spin-off del popolare spettacolo degli anni '90 Boy Meets World.

Il nome della cantante infatti era stato introdotto al centro del racconto di un'altra autrice: Olivia Rodrigo. Infatti, la pubblicazione nel 2021 di Drivers License, che diede poi vita alla pubblicazione dell'esordio molto fortunato Sour, sembrava raccontare una liaison amorosa che comprendeva tre protagonisti della serie High School Musical della Disney. Da una parte Olivia Rodrigo, dall'altra proprio Sabrina Carpenter e Joshua Bassett, un altro dei protagonisti della serie tv. Dopo l'attacco proprio in Drivers License, in cui Sabrina Carpenter venne oggettificata con l'aggettivo "bionda", proprio l'autrice classe 1999 rispose con la sua versione della storia in Skin, in cui canta: "Hai cercato di entrarmi sotto la pelle, mentre lui (Joshua Bassett, l'uomo conteso, ndr) è sulla mia". Nel frattempo, 3 anni dopo, la cantante adesso si mostra in compagnia dell'attore Barry Keoghan, protagonista anche nel video suo ultimo singolo PLEASE PLEASE PLEASE.

E proprio lui sembra uno dei protagonisti del racconto di Espresso, in cui viene celebrata la sicurezza della cantante, anche nella sua accezione più passionale. Sul palco del Coachella Festival 2024, proprio Carpenter ha spiegato alcuni momenti della canzone. La metafora più semplice e percepibile anche dal titolo è legata alla dipendenza, che nella canzone viene legata alla caffeina, ma che invece si traduce nella dipendenza che il proprio partner ha nei suoi confronti. Una canzone, che come ha svelato nell'intervista di Apple Music, è stata prodotta e lavorata mentre era in Francia, e che ha passaggi come: "Peccato che la tua ex non lo fa per te, sono arrivata e un sogno si è avverato per te, pelle soffice е ci ho messo il profumo per te. So chе sono come la Mountain Dew per te, quel caffè mattutino l’ho preparato per te, un tocco ed è tutto nuovo di zecca per te". Il brano è stato prodotto da Amy Allen, Julian Bunetta, Steph Jones, insieme proprio a Sabrina Carpenter.

Espresso di Sabrina Carpenter, schermata EarOne

La canzone ha conquistato oltre 514 milioni di stream su Spotify, premiato anche dalla R.I.I.A come disco di platino negli Stati Uniti, in cui sono state registrate oltre un milione di copie certificate. Nel frattempo, Espresso è entrata anche nella top 10 della Billboard Hot 100 alla settima posizione, il suo più alto debutto in classifica. In Italia, come testimonia EarOne, il brano è entrato nelle rotazioni radiofoniche e ormai rimane lì da 6 settimane: la posizione più alta raggiunta è la 32esima.