Roma Lo Sa di Luk3, il testo e il significato dell'inedito ad Amici 24 Roma Lo Sa è il quarto inedito di Luk3 ad Amici 2024, uno dei concorrenti nella categoria canto ad aver ricevuto la maglia dorata del Serale. Qui il testo e il significato della canzone Roma Lo Sa.

A cura di Vincenzo Nasto

Luk3, via X

A 20 giorni dalla presntazione, durante l'ultima puntata del Pomeridiano di Amici, è stato pubblicato il nuovo singolo di Luk3, dal titolo Roma Lo Sa. Il brano arriva dopo il successo di Parigi in motorino, Valentine e Piangi, che hanno collezionato rispettivamente 2,5, 1,9 e 1 milioni di ascolti in stream su Spotify: questi numeri collocano Luk3 come l'artista più streammato di quest'edizione del talent di Canale 5. Lukè è stato anche tra gli ultimi a conquistare la maglia dorata, mentre nella seconda puntata del Serale, ha perso la sfida di recitazione contro TrigNO, interpretando Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano. Qui il testo e il significato di Roma Lo Sa.

Il testo di Roma Lo Sa

Roma lo sa

Che siamo fradici, distrutti e senza voce un po’ come gli ultras

Si lo sa,

Ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal solito bar del centro

Non c’è rimedio,

Ti mando un bacio e mi fai il medio, mi chiami scemo

Ti girerai dall’altra parte e poi domani sarà tutto ok

(non so se è tutto ok)

Ma tra le mani dimmi cosa ti rimane

Senza più le nostre notti da telegiornale

Sento uno stadio nello stomaco

Se passo sotto il tuo citofono

Sentirsi grandi e dirsi buona fortuna

Per questi tempi che ci fanno paura

Senti uno stadio nello stomaco

E non far finta come al solito

Che tanto Roma lo sa

Roma ci spiava con gli occhioni spalancati

Mentre giocavamo a chi si nascondeva meglio in casa

E tu che sei così brava, che fai come fanno i ladri

Ti avvicini silenziosa per rubarmi mille baci

Ed io mi chiedo “ma perché?”

Adesso è tutto fuoco e fiamme

Ti girerai dall’altra parte e poi chissà se sarà ok

Ma tra le mani dimmi cosa ti rimane

Senza più le nostre notti da telegiornale

Sento uno stadio nello stomaco

Se passo sotto il tuo citofono

Sentirsi grandi e dirsi buona fortuna

Per questi tempi che ci fanno paura

Senti uno stadio nello stomaco

E non far finta come al solito

Che tanto Roma lo sa

E adesso qui seduto sotto al cielo

Io ti scriverò una lettera

So che non va più di moda

Ma a te la moda non piace

So che sei da fuori-regola

Ma tra le mani dimmi cosa ti rimane

Senza più le nostre notti da telegiornale

Sento uno stadio nello stomaco

E non far finta come al solito

Che tanto Roma lo sa

Il significato di Roma Lo Sa, la canzone di Luk3

Roma Lo Sa è il nuovo singolo di Luk3, scritto in collaborazione con Tommaso Santoni, aka Rondine, e il producer Gianmarco Grande, in arte GRND, che ha curato anche la produzione. Al centro del racconto una città che osserva dall'alto le vite dei protagonisti, una coppia cresciuta sotto il suo sguardo materno. Nel testo ci sono riferimenti a una relazione che vive di attimi e "fuochi" e adesso che il silenzio e la distanza prende il sopravvento, Luk3 svela le maschere del proprio partner quando canta: "Sento uno stadio nello stomaco, e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa". Proprio Luk3 ha descritto così il brano: "Roma Lo Sa parla di una storia vera, di una relazione complicata. È un brano scritto qui dentro, nato in casetta. Parla di un amore complicato. Nel pezzo Roma è visto come una persona che vede e che sa tutto e a cui è inutile nascondere quel fuoco che c’è dentro". Il brano potrebbe rappresentare anche una dedica alla propria partner, la ballerina Alessia Pecchia, originaria del Lazio precisamente da Fondi, ma adesso residente a Roma.