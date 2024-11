Quando uscirà Spotify Wrapped 2024: la data possibile

video suggerito

Ci siamo quasi. Mercoledì 27 novembre Spotify ha annunciato l'uscita del suo Wrapped 2024, la piattaforma ha anche ricordato agli utenti di aggiornare l'app per accedere alle playlist quando verranno rilasciate. L'azienda non ha voluto rivelare la data di lancio ufficiale, ma stando alle uscite degli scorsi anni dovrebbero mancare pochi giorni. Wrapped è la panoramica annuale del servizio di streaming sulle tendenze di ascolto individuale. Di solito agli utenti viene dato l'accesso a Spotify Wrapped tramite un pop-up in-app e il pacchetto è formattato come una presentazione con grafica pronta per le storie du Instagram.

Oltre a una panoramica sugli ascolti, la funzione offre anche una serie di grafiche personalizzate con i brani e gli artisti più seguiti dagli utenti da condividere sui social. Spotify ha già condiviso un annuncio sull'app. "Il momento più bello dell'anno è dietro l'angolo. Per prepararti ascolta i tuoi brani preferiti degli anni passati". Sono infatti già disponibili due playlist dedicate agli ascolti del 2022 e del 2023.

Quando arriva Spotify Wrapped 2024: la possibile data di uscita

L'azienda non ha ancora annunciato una data ufficiale, ma Spotify Wrapped dovrebbe arrivare a breve. Basta guardare le date di uscita degli anni passati. Nel 2023 è stato pubblicato il 29 novembre, l'anno precedente il 30. Nel 2021 è uscito il 1° dicembre. Nel 2020 è arrivato invece il 2 dicembre. Se dovessimo quindi azzardare una previsione, Wrapped quest'anno potrebbe uscire tra il 29 e il 5 dicembre.

Spotify infatti ha già ricordato agli utenti di aggiornare l'app per poter accedere alle playlist quando verranno rilasciate. "È una delle chiavi per ottenere la migliore esperienza Wrapped è assicurarsi che la tua app Spotify sia aggiornata. Se il tuo telefono non è impostato per aggiornare automaticamente l'app e non l'hai aggiornata manualmente da un po', potresti perderti alcune fantastiche funzionalità", si legge in un post sul blog.

I primi indizi su Spotify Wrapped 2024

Spotify ogni anno cerca di personalizzare il Wrapped aggiungendo nuove opzioni. Nelle versioni precedenti l'app associato ai brani più ascoltati "Personalità Musicali" e "emozioni". Per esempio: “Al mattino, hai ascoltato musica che scientificamente potremmo definire: Catarsi, Emozionante, Angoscia”. Non solo, anche quest'anno dovrebbe esserci la sezione di Wrapped , “I messaggi dei tuoi artisti”, dove troveremo tutti i video registrati dai cantanti e dalle band che abbiamo ascoltato più frequentemente. La piattaforma non ha mai dichiarato quali siano i mesi presi in considerazione per calcolare Spotify Wrapped, si stima però che il periodo sia compreso tra inizio gennaio e fine ottobre.

"Nel 2024 Wrapped offrirà un’esperienza ancora più ricca, offrendoti nuovi modi per interagire con gli ascoltatori a un livello più personale, direttamente dove ascoltano la tua musica", spiega Spotify. Ha poi aggiunto: “I momenti chiave dei tuoi ascolti e molto altro. Continua ad ascoltare quello che ti piace. Ti avviseremo quando sarà pronto. Intanto ripassa i tuoi brani preferiti del 2023“.