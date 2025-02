video suggerito

Spotify ha un nuovo piano di abbonamento: arriva il super premium con l'intelligenza artificiale Secondo le indiscrezioni grazie a Music Pro gli utenti potranno mixare insieme canzoni di artisti diversi, acquistare biglietti per i concerti, e persino ottenere servizi di prevendita.

A cura di Elisabetta Rosso

SPOTIFY | Playlist AI

Spotify sarebbe pronta a lanciare un nuovo abbonamento Premium, Music Pro. Non è un'annuncio ufficiale ma un'indiscrezione riportata da Bloomberg (chi ha parlato ha chiesto alla testata di rimanere anonimo visto che i piani sono riservati). Il nuovo abbonamento potrebbe includere una qualità audio superiore, strumenti di remixing e accesso privilegiato ai biglietti per i concerti. Non solo, verranno anche integrate funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Secondo il rapporto l'azienda potrebbe lanciare il livello "Music Pro" quest'anno.

Le aziende che offrono servizi di streaming stanno cercando di trovare nuove formule per gli abbonamenti. E questo nuovo pacchetto, secondo Spotify potrebbe attrarre i "fan più devoti" quelli disposti ad acquistare il pitch ai concerti o che spendono in merchandising. "Sebbene questa offerta più costosa non piacerà a tutti gli utenti, l'azienda ritiene che attirerà milioni di clienti", ha spiegato Bloomberg.

Spotify sta lavorando da almeno due anni a un abbonamento super premium, assicurandosi i diritti dalle case discografiche per poter portare avanti le iniziative. Music Pro in realtà si inserisce in un filone già battuto. Apple Music e Amazon Music Unlimited offrono già audio di qualità superiore, e su Tidal e SoundCloud sono disponibili strumenti di remixaggio. Ad ogni modo Spotify rimane il più grande servizio di streaming musicale, con 675 milioni di utenti e oltre 250 milioni di abbonati paganti, e il nuovo abbonamento potrebbe davvero intercettare un pubblico disposto a spendere per accedere a un livello plus.

I servizi disponibili su Music Pro

Il CEO di Spotify, Daniel Ek, aveva già anticipato alla fine dello scorso anno l'arrivo di un abbonamento premium, ora sembra che l'azienda con Music Pro sia pronta a proporre un pacchetto "per gli audiofili e gli appassionati di musica più esigenti". Il nuovo abbonamento potrebbe costare intorno ai 6 dollari (i prezzi varieranno in base all'area geografica) e sebbene non sia stata annunciata una data ufficiale, Spotify potrebbe lanciare l'abbonamento già nel 2025, o per lo meno questi sono i piani dell'azienda. Sarà però un rilascio graduale, strumenti e nuove funzionalità verranno testate nel corso dell'anno.

Secondo le indiscrezioni grazie a Music Pro gli utenti potranno mixare insieme canzoni di artisti diversi, acquistare biglietti per i concerti, persino ottenere servizi di prevendita (Spotify sta discutendo con le principali piattaforme di vendita per raggiungere un accordo). Non solo, verranno anche implementati nuovi servizi che utilizzeranno l'intelligenza artificiale, come il remixaggio e i mashup personalizzati.