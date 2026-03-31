Instagram sta testando una versione Plus a pagamento: si potranno visualizzare le Storie di nascosto

Meta avvia una nuova fase nella monetizzazione dei social network e punta anche al pubblico "non professionale" per offrire servizi a pagamento. Dopo settimane di indiscrezioni, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha confermato l'avvio dei test per Instagram Plus, un abbonamento pensato per arricchire l'esperienza quotidiana su Instagram con funzionalità attese da tempo, come la possibilità di visionare una Storia senza farlo sapere all'autore o all'autrice. La sperimentazione è partita in alcuni mercati selezionati e rappresenta un primo step di una strategia che presto potrebbe coinvolgere anche Facebook e WhatsApp (ne avevamo parlato qui).

Le novità premium: più controllo e anonimato nelle Storie

Il cuore dell'offerta riguarda le Storie, uno degli strumenti più utilizzati della piattaforma. Con Instagram Plus, gli utenti possono visualizzare i contenuti altrui senza lasciare traccia, introducendo un livello di anonimato che modifica profondamente le dinamiche sociali dell'app. Allo stesso tempo, chi pubblica potrà accedere a dati più avanzati, come il numero di utenti che hanno rivisto una Storia, oltre alla possibilità di cercare rapidamente un nome specifico nella lista dei visualizzatori.

La durata delle Storie potrà inoltre essere estesa fino a 48 ore complessive (oggi il limite è 24 ore) e messe in evidenza una volta a settimana, aumentando la visibilità grazie a una posizione privilegiata nella barra dedicata ai contenuti effimeri.

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Liste personalizzate e maggiore visibilità

Tra le novità rilevanti emerge anche la gestione avanzata del pubblico. Gli abbonati possono creare liste di destinatari illimitate, superando il limite dell'attuale funzione "Amici più stretti", consentendo così una segmentazione molto più precisa dei follower. A queste opzioni si aggiungono poi altre piccole funzioni per arricchire l'esperienza di interazione con gli altri utenti, come i "Superlike" animati, pensati per rendere più evidente il coinvolgimento degli utenti.

Quanto costerà e quando arriverà in Italia

Secondo quanto riporta la testata Tech Crunch, la fase di test è attualmente attiva in paesi come Messico, Giappone e Filippine, anche se non è escluso che l'esperimento sia già stato esteso ad altri mercati. Non è noto quando arriverà in Italia, ma è ragionevole ipotizzare che sia solo questione di tempo. Il costo varia a seconda dell'area geografica, ma dovrebbe sempre aggirarsi intorno agli 1-2 euro al mese, una soglia che suggerisce la volontà di rendere l'abbonamento accessibile a un pubblico ampio.

La differenza con la modalità per professionisti e influencer

Nonostante la presenza di un abbonamento, Instagram Plus rimarrà nettamente distinta da Meta Verified, il servizio già disponibile rivolto a creator e aziende, che offre badge di verifica e strumenti di protezione dell'identità. Il nuovo abbonamento si concentra solo sull'esperienza d'uso quotidiana, cercando di trasformare alcune funzionalità finora gratuite in servizi premium. Un percorso inverso rispetto a quello della funzione per programmare i post su Instagram che invece era solo a pagamento e tra poco potrebbe essere estesa a tutti. La mossa sembra comunque inserirsi in una strategia di diversificazione dei ricavi che punta ad estendere il pubblico attivo e ridurre la dipendenza dalla pubblicità, storicamente principale fonte di guadagno per Meta.