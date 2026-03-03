Instagram ci vuole trasformare tutti in creator? Ora anche gli utenti base possono programmare i post

Fino a oggi, per pianificare la pubblicazione di contenuti era necessario trasformare il proprio account in modalità business o creator, oppure affidarsi a piattaforme esterne. Con il nuovo aggiornamento, ora anche gli utenti che non hanno effettuato l'upgrade alla Professional Mode potranno programmare i post su Instagram direttamente dall'app di Meta.

Programmazione post su Instagram: cosa cambia

Come spiegato dalla pagina Creators, gestita direttamente da Instagram per esplorare le novità nel campo della creazione di contenuti, la nuova funzione consentirà a tutti gli utenti di scegliere in anticipo la data e l'orario di pubblicazione di un post senza bisogno di fare uno switch su un'app terza.

Accanto alla programmazione, la piattaforma mette a disposizione anche una dashboard con insight di base e indicazioni sugli audio di tendenza, utili soprattutto per ottimizzare i Reels in linea con i trend del momento. I dati su copertura, interazioni e andamento dei contenuti saranno consultabili direttamente dall'app, senza obbligo di cambiare tipologia di account.

La Professional Mode continuerà invece a offrire funzionalità più avanzate, legate alla monetizzazione, alla distribuzione ampliata e a strumenti come i trial Reels, accessibili al raggiungimento di determinati requisiti, tra cui la soglia dei mille follower.

La strategia di Instagram per coinvolgere l'utente

Il cambiamento non riguarda però solo la comodità di poter posticipare la pubblicazione della foto sulle spiagge dei Caraibi per adeguarla al fuso orario italiano. La possibilità di pianificare i post segna una piccola evoluzione culturale che, nei piani di Meta, porterà gli utenti ad avvicinare la propria prospettiva di utilizzo del social a quella dei creator.

Poter programmare un post significa indurre anche chi condivide in modo estemporaneo foto e video ad adottare una gestione più strutturata dei contenuti, offrendo loro la facoltà di mantenere una frequenza costante, presidiare le fasce orarie più performanti, evitare lunghi periodi di inattività e perfino coordinare piccole campagne di contenuti affini. Tutti accorgimenti strategici che siamo abituati ad associare alla figura del creator di professione.

Sembra insomma che Instagram – e quindi Meta – voglia aumentare ulteriormente l'ingaggio dell'utente nelle dinamiche che rendono viva la piattaforma. Il tutto in un periodo storico in cui i social sono sotto processo per il loro ruolo nello sviluppo di forme di dipendenza, soprattutto tra i più giovani. È qualcosa su cui forse è il caso di riflettere.