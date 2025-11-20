Su Instagram le storie in evidenza cambiano di nuovo: cosa sta succedendo

In queste ore le tue storie in evidenza su Instagram potrebbero essere scomparse dalla griglia del feed ed essere tornate al loro layout originale, nelle sequenza di icone rotonde poste subito sotto la sezione della biografia, dove c'è il nome utente e la foto profilo.

Quando a novembre 2024 Instagram aveva modificato il suo layout, spostando le storie in evidenza nella griglia del feed, contrassegnandole soltanto con l'icona a forma di cuore, non tutti avevano apprezzato la novità. Oggi, a distanza di quasi un anno Meta sta tornando sui suoi passi, o almeno così sembra ai diversi utenti che proprio in queste ore aprendo il proprio profilo Instagram hanno ritrovato il vecchio layout.

Tornano le storie in evidenza circolari

Anche se non c'è stato un annuncio ufficiale da parte di Meta, in molti si sono accorti che le proprie storie in evidenza non sono più nella griglia del feed, quella dove compaiono anche i post e i reel pubblicati, ma sono tornate di nuovo nelle icone rotonde sotto la biografia, dove erano sempre state fino all'aggiornamento dell'anno scorso.

Subito sotto le icone rotonde ripristinale, molti utenti potrebbero leggere anche la seguente notifica di Meta: "Le storie in evidenza sono tornate al loro posto. Abbiamo accolto il tuo feedback e spostato di nuovo le storie in evidenza sopra la griglia".

A cosa servono le storie in evidenza

Le storie in evidenza sono una funzione molto apprezzata dagli utenti di Instagram, perché permettono di fissare e rendere visibili sempre e a chiunque, o almeno ai follower nel caso di un profilo chiuso, le storie, che invece per definizione durano solo 24 ore. Questa funzione permette infatti all'utente di creare diverse sezioni tematiche e raccogliere le storie passate al loro interno.

Una funzione molto usata dagli utenti per organizzare le proprie storie in base ai propri interessi, passioni o fasi della propria vita. Ma man mano che sempre più persone hanno iniziato a utilizzare Instagram anche a scopi professionali le storie in evidenza sono diventate anche uno strumento per presentare il proprio lavoro, una sorta di biglietto da visita.

Ecco perché quando l'anno scorso, a novembre 2024, Meta ha testato il nuovo layout, in molti sono rimasti spiazzati, e non sempre in modo positivo. Oggi, a distanza di un anno, Meta potrebbe averli accontentati.