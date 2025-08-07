Instagram, a cosa serve il nuovo tasto Repost che sta arrivando su tutti i profili

Instagram ha lanciato una nuova serie di aggiornamenti. Sono parecchi. Il più evidente di tutti è l’introduzione del tasto “repost”: servirà a condivdiere i contenuti degli altri in una sezione apposta del nostro feed. Ma non solo. Con la sezione Amici nei reel potremo vedere anche i contenuti con cui hanno interagito i nostri contatti.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Instagram ha lanciato per tutti gli utenti una nuova serie di aggiornamenti. Sono parecchi e considerando come si muove di solito il social network di Meta sono anche consistenti. Il primo, e più evidente è il tasto repost. Ora sotto ogni post e ogni reel ci sono quattro bottoni. Un cuore per mettere like, un ballon per i commenti, la freccia per inoltrarlo o metterlo nelle story e poi il repost.

Il nuovo tasto, spiega Instagram nel suo blog post, serve per condividere direttamente il post sul proprio feed. Ci spieghiamo. Al momento con la freccia si può condividere un post o un reel nelle story. Se invece vogliamo proprio condividere un post nel nostro feed possiamo solo fare uno screenshot e poi ripubblicarlo come se fosse un nostro contenuto. Con un reel invece dovremmo proprio scaricare e ricaricare il video. Non il massimo.

Ora con il bottone repost è possibile condividere il contenuto sul nostro profilo. O meglio. Sarà possibile condividerlo in una sezione a parte del nostro feed dedicata solo ai repost. Instagram spiega che questa porzione del nostro profilo vuole essere una “raccolta personale” dei tuoi contenuti preferiti. Meta ha spiegato anche che “i repost potrebbero apparire nei feed dei tuoi amici”. Le nuove funzioni sono in roll out per tutti gli utenti. Per averli assicuratevi di avere l'app aggiornata.

Leggi anche Le nuove regole per le dirette Instagram: solo alcuni profili potranno trasmettere in Live

Gli altri aggiornamenti di Instagram: Amici nei reel

Oltre al bottone repost, Instagram ha introdotto anche un altro aggiornamento. Si tratta della sezione Amici che si può trovare nel feed dei reel. Per capirci. È un potenziamento di quel bottone che compariva in alto a destra in cui potevamo vedere i reel a cui avevano messo like i nostri contatti. Adesso accedere è più semplice. Ogni volta che apriamo i reel abbiamo davanti due opzioni: Reels e Amici.

Qui non vediamo solo i video a cui i nostri contatti hanno messo like ma anche quelli su cui hanno lasciato un commento. Non è obbligatorio finirci. Se non volete che i vostri contatti vedano i contenuti con cui interagite potete disattivare questa opzione. Instagram poi ha lanciato anche la funzione Mappa di Instagram, un’opzione basata sulla condivisone della posizione: al momento però non è ancora disponibile in Italia.