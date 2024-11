video suggerito

Su Instagram scompaiono le storie di evidenza: dove sono finite e come recuperarle Instagram ha iniziato a testare il nuovo posizionamento con un numero limitato di utenti, nei prossimi giorni sarà esteso a tutti i profili. Per trovare le storie in evidenza bisogna cercare l’icona di un cuore incompleto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Chi ha aperto il profilo Instagram in questi giorni potrebbe aver notato qualcosa di strano. Le storie in evidenza sono scomparse. Non si trovano più nella loro solita posizione sotto la biografia degli utenti, Meta infatti ha deciso di sposare gli highlights e dedicare una nuova sezione della griglia. A simboleggiare le storie in evidenza sarà l'icona di un cuore incompleto, già utilizzata in precedenza per l'opzione di Instagram, posizionata tra le griglia del feed e quella dei reel.

L’opzione storie in evidenza permette di salvare le Instagram Stories, che di solito durano solo 24 ore, per un periodo illimitato. Per anni sono rimaste sotto la biografia e spesso sono state utilizzate come presentazione da parte degli utenti. Ora conquistano un nuovo spazio che potrebbe però alla fine renderle meno visibili.

Dove sono state spostate le storie in evidenza

Instagram ha iniziato a testare il nuovo posizionamento con un numero limitato di utenti, nei prossimi giorni sarà esteso a tutti i profili. "I tuoi contenuti in evidenza sono stati spostati nella loro tab sul tuo profilo. Appariranno anche nella tua griglia principale a partire da novembre", ha anticipato Instagram in un post sul blog.

"Preparati alla modifica controllando i tuoi contenuti in evidenza, così potrai anche decidere se vuoi che vengano mostrati. Puoi infatti cambiare il tuo profilo per apportare modifiche in un secondo momento o rimuovere i contenuti in evidenza dalla tua griglia principale."

Perché Instagram ha deciso di cambiare la posizione degli highlights

L'obiettivo del social è rendere più pulita la pagina principale di un profilo, liberando lo spazio infatti si dà più risalto alla biografia e alle informazioni principali dell'utente. Come ha spiegato il Ceo di Instagram Adam Mosseri: "Stiamo cercando di capire come migliorare il profilo da un lato e ottenere più contenuti semplificati dall'altro. E una delle idee che stiamo esplorando è l'integrazione degli highlights nella griglia".

Il rischio però è che spostando le storie in evidenza nella griglia diventino meno visibili. Prima chi entrava nel profilo spesso scorreva gli highlights per farsi un'idea dell'utente, non a caso molti creator hanno caricato nelle storie in evidenza brevi presentazioni per raccontare il loro progetto. La nuova posizione tra il feed e i reel potrebbe dare meno risalto alla sezione.