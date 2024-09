video suggerito

Instagram ha cambiato le sue scritte: come usare i nuovi font delle Storie e gli effetti Instagram nel suo ultimo aggiornamento ha allargato le possibilità a disposizione degli utenti per creare delle scritte nelle Storie. Sono aumentati i font, gli effetti e anche le animazioni con cui mostrare le parole. Come trovare le nuove funzioni del social network. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’ultimo aggiornamento di Instagram è uno dei più corposi, almeno per la creazione delle Storie. Il social network di proprietà di Meta ha introdotto una lunga serie di funzioni che spingono molto sul lato creativo. L’app è cambiata parecchio nelle ultime settimane: ha aumentato il numero di fotografie nel carousel (ora sono 20), ha aggiunto la possibilità di inserire una canzone nel profilo e ha cambiato i font a disposizione degli utenti per le Storie. La funzione Storie ha già affrontato diversi aggiornamenti. In uno degli ultimi sono aumentati gli elementi che si possono inserire all'interno, rendendo questa opzione una delle parti più personalizzabili di tutto il social network.

Per molto tempo i font usati per creare le Storie sono rimasti gli stessi, così come le animazioni e gli effetti a disposizione. Le scritte nelle Storie potevano essere statiche o al massimo potevano comparire come un testo in costruzione. Ora invece le possibilità lasciate agli utenti sono molto più larghe. Certo, questo vale solo per chi ha una versione aggiornata dell’app. Se volete controllarla dovete andare su App Store e Play Store e verificare di avere l’ultima versione. Se non avete gli ultimi aggiornamenti al massimo potrete vedere i nuovi font e le nuove scritte dalle Storie dei vostri amici.

Come utilizzare gli ultimi font di Instagram

Il procedimento per usare i nuovi font di Instagram è semplice. Vi lasciamo qui una guida in cui vi spieghiamo tutto il procedimento passaggio per passaggio:

Leggi anche Ora su Instagram puoi far sapere a tutti che canzone sei: come attivare la nuova funzione sul profilo

Aprite l’ app di Instagram

Selezionate dal rullino la foto che volete inserire

Toccate l’ icona Aa

A questo punto potrete accedere a una lunga serie di font

Tra i nuovi trovate anche Squeeze , Poster e Bubble

, e Se toccate la A con due ombre potete usare effetti grafici come Jump

potete usare effetti grafici come Jump Se toccate la A che risplende trovate due stile da usare: Neon e Sparkle