video suggerito

Ora su Instagram puoi far sapere a tutti che canzone sei: come attivare la nuova funzione sul profilo Gli utenti potranno aggiungere una canzone andando sulla sezione “modifica profilo”, bisognerà poi scorrere verso il basso fino all’opzione “Musica” e cercare nell’elenco una traccia dalla libreria. A quel punto gli utenti dovranno selezionare una sezione di 30 secondi della canzone da aggiungere al proprio profilo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Sole Finn è bastato dire: "Ho detto che amo gli Smith". Inizia così la storia d'amore con Tom Hansen nel film 500 giorni insieme. Stanno salendo in ascensore, lei sente dalle cuffie la canzone "There Is A Light That Never Goes Out" che diventa il pretesto per la prima conversazione tra i due protagonisti. Per parafrasare il drammaturgo Henrik Ibsen, spesso una canzone vale più di mille parole. Instagram l'ha capito e sta lavorando a una nuova funzionalità. E infatti Meta ha annunciato che in un prossimo aggiornamento, non c'è ancora una data ufficiale, sarà possibile aggiungere una canzone al profilo.

La musica comparirà nell'area dedicata alla bio. Di solito nella sezione gli utenti usano emoticon per descrivere le passioni o gli hobby, la loro professione, citazioni che li rappresentano, ora i brani musicali diventano uno strumento in più per raccontarsi in 150 caratteri. Succedeva già su MySpace, nei primi anni 2000, ma in questo caso le canzoni non verranno riprodotte automaticamente, le persone che visualizzano il profilo possono riprodurre o mettere in pausa il brano.

Come attivare la nuova funzione

Gli utenti potranno aggiungere una canzone andando sulla sezione "modifica profilo", bisognerà poi scorrere verso il basso fino all'opzione "Musica" e cercare nell'elenco una traccia dalla libreria. A quel punto gli utenti dovranno selezionare una sezione di 30 secondi della canzone da aggiungere al proprio profilo. La musica apparirà sotto la biografia in cima alla pagina del profilo, in un primo momento sarà possibile riprodurre il brano solo tramite l'app mobile di Instagram. Meta ha lanciato la funzionalità in collaborazione con Sabrina Carpenter. E infatti sul profilo Instagram della popstar è già presente un teaser del suo ultimo singolo "Taste".

Leggi anche Instagram ha una funzione segreta: per sbloccarla basta mandare un messaggio

Come Instagram sta sfruttando la musica

Meta sta cercando di arricchire il social con nuove funzionalità, e sta investendo soprattutto sugli aspetti multimediali. Sempre sulla stessa scia, infatti, Instagram l'anno scorso aveva lanciato la musica sotto i post. Per scegliere le canzoni da abbinare ai caroselli basta usare, anche in questo caso, il motore di ricerca interno al social e selezionare la colonna sonora che meglio rappresenta le foto postate sul proprio profilo. La nuova funzionalità fa parte quindi di una strategia più ampia. Come ha spiegato l'azienda "i brani musicali da aggiungere al profilo vogliono dare la possibilità agli utenti di esprimersi attraverso la musica. La selezione delle canzoni del tuo profilo sarà attiva finché non cambierai la canzone".