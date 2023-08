Come mettere la musica sotto i caroselli: la nuova funzione di Instagram La musica sotto i caroselli funzionerà in modo simile alle canzoni aggiunte ai Reel oppure alle Storie. La selezione del brano avverrà tramite il motore di ricerca interno al social.

Se entri sul profilo di Olivia Rodrigo noti qualcosa di strano, ha pubblicato un carosello, appena lo apri però parte la musica. Instagram ha annuciato l'ultima funzionalità in arrivo. La pop star, che ha collaborato con il social, ha deciso di pubblicare un post accompagnato dal suo nuovo singolo Bad idea Right? Il meccanismo è motlo simile a quello dei Reel, ma con questa nuova funzionalità Instagram cerca di tornare alle sue origini.

Negli ultimi anni infatti per stare al passo con TikTok ha investito sempre di più nei video, a partire dai Reel, eppure il Dna rimane lo stesso. Il social è nato per le fotografie e sta cercando di non tradire la sua natura portando avanti anche nuove funzionalità. Il Ceo di Instagram Adam Mosseri infatti ha spiegato: “Continueremo a supportare le foto. Fa parte del nostro patrimonio”. In realtà però anche in questo caso c'è l'ombra di TikTok, infatti chi visualizzerà il carosello potrà riutilizzare la musica integrata, prorpio come sull'app di ByteDance.

Come creare caroselli con la musica

La musica sotto i caroselli funzionerà in modo simile alle canzoni aggiunte ai Reel oppure alle Storie. La selezione del brano avverrà una volta creata la base del post tramite il motore di ricerca interno al social. Scorrendo quindi si potrà scegliere la colonna sonora che meglio rappresenta le foto postate sul prorpio profilo.

Non è ancora chiaro quando sarà possibile utilizzare la nuova funzione di Instagram, la società ha spiegato che la diffusione del carosello avverà gradualmente a livello globale. L'ultima mossa per includere la musica nei caroselli è un altro modo per l'azienda di sperimentare i post multimediali.

Le altre funzionalità lanciate da Instagram

Tra le novità in arrivo ci saranno anche i Reel condivisi, si potrà lavorare insieme per realizzare un post su Instagram. La società ha spiegato che gli utenti potranno inviatare al massimo tre amici come coautori. I creator e e gli influnecer su Instagram potranno anche utilizzare lo sticker ‘Aggiungi Tuo' per mettere in evidenza i Reel che preferiscono, e gli autori riceveranno una notifica, e il contenuto sarà visibile a tutti gli utenti che hanno selezionato lo stiker.

Infine, Instagram ha annunciato che amplierà la sua libreria musicale, sta già collaborando con Spotify in Messico e in Brasile per presentare una playlist con le 50 canzoni più popolari di Instagram Reels sulla piattaforma di straming audio.