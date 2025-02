video suggerito

Come scoprire a cosa mettono Mi Piace i tuoi contatti di Instagram: non il massimo per la privacy Instagram ora permette di vedere i Reel a cui i nostri contatti hanno messo like. Accedere alla sezione è semplice: basta aprire i Reel e seguire le indicazioni. Starci dentro è un po’ più difficile: la sensazione è quella di entrare senza permesso nell’algoritmo di un’altra persona. Ricorda alcune funzioni dei social di Meta che erano state eliminate tempo fa. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime settimane Instagram ha cominciato a distribuire una funzione che è passata un po’ inosservata. Non ci sono stati grandi annunci, campagne dedicate o promozioni. Semplicemente è arrivata, sembra soprattuto negli smartphone che usano il sistema operativo Android. Eppure è interessante e ricorda una vecchia funzione di Meta che era stata eliminata negli scorsi anni. Con la nuova funzioni di Instagram potrai vedere a cosa mettono Mi Piace i tuoi contatti.

La nuova sezione non funziona proprio per tutti i contenuti. Si possono vedere solo i Mi Piace messi dai propri contatti sui Reel, i video brevi che altrimenti vengono decisi dall’algoritmo di Instagram. Questi sono i passaggi per raggiungerla:

Apri Instagram

Apri la sezione Reel

In alto a destra c’è una serie di icone di contatti con sotto un cuore

di contatti con sotto un cuore Cliccate su questa serie di icone

A questo spunto iniziate a guardare i video

In basso a sinistra vedrete quali dei vostri contatti hanno messo like al contenuto

Cosa avremmo preferito non sapere dei nostri contatti

Scorrere tutti i video a cui i nostri contatti hanno messo like non è il massimo per la privacy. Certo, nelle sezioni di scrolling può capitare di incrociare un Reel a cui un nostro contatto ha messo like ma così la ricerca si fa fin troppo facile. Dopo qualche scroll la sensazione è stata strana: sembra di intrufolarsi senza permesso negli algoritmi altrui.

Leggi anche Instagram lancia il tasto Non Mi Piace: rischia di rendere ancora più chiusi i nostri social

Le funzioni dismesse da Meta per vedere cosa facevano gli altri

In passato Meta aveva dotato i suoi social network di strumenti per vedere cosa facevano gli altri utenti. Su Instagram c’era una sezione chiamata Seguiti. Una volta entrati era possibile vedere tutte le attività dei nostri contatti. Si potevano vedere i like ai post, i follow alle pagine, i commenti e le interazioni con gli altri utenti. La chiusura della sezione Seguiti è stata annunciata nel 2019.

Facebook aveva anche un motore di ricerca interno: Facebook Graph Search. Era discretamente potente e permetteva di fare ricerche all’interno della piattaforma anche sulle attività condotte dai nostri contatti. Facebook Graph Search è stato dismesso per soluzioni più comode da usare e meno potenti.