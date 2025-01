video suggerito

Il tuo feed Instagram è cambiato completamente: cosa è successo alla griglia quadrata e come recuperala Molti utenti si sono lamentati quando hanno scoperto che i contenuti d'ora in poi avranno un formato rettangolare. Ora si trovano di fronte a due opzioni: o adattare i post alla nuova griglia oppure usare un trick.

A cura di Elisabetta Rosso

Quando questa mattina ho aperto Instagram ho notato qualcosa di strano. Il mio feed era diverso. I post quadrati che per anni hanno contraddistinto Instagram erano diventati rettangolari. Meta ha deciso di cambiare il formato della piattaforma, ora la griglia misura 4:5, dando un nuovo aspetto ai feed del social. È iniziato il roll out ma non per tutti gli account, la nuova griglia verrà lanciata gradualmente, è possibile che alcuni utenti vedano ancora i post quadrati, ma è solo questione di tempo.

L'aggiornamento è una chiara indicazione verso griglie più verticali, in altre parole più simili a TikTok. L'impatto visivo è quello. Ma non stupisce, da anni Instagram guarda al concorrente cinese per prendere ispirazione, basti pensare ai reel e all'investimento sui contenuti video. L'ultimo formato adottato dalla piattaforma di Meta segue questa linea. Il rapporto 4:5 offre infatti un aspetto più cinematografico rispetto al classico formato quadrato che richiamava invece l'estetica delle polaroid.

INSTAGRAM | Come appare la nuova griglia

Perché gli utenti si stanno lamentando della nuova griglia

Non tutti sono contenti della nuova griglia. Molti utenti si stanno già lamentando: "Ti rendi conto che io ci lavoro con Instagram? È da anni che faccio contenuti in base al feed!". Altri chiedono aiuto: "C'è un modo per ripristinarlo? Io avevo pubblicato i miei contenuti pensando al formato quadrato, come faccio?"

Instagram non è solo una piattaforma per condividere foto, creator, influencer, aziende hanno costruito un business sfruttando il social e in molti hanno sfruttato il formato quadrato per creare composizioni e colpi d'occhio sul loro feed.

Come far tornare quadrato il proprio feed

Non c'è un modo per ripristinare il formato quadrato. Gli utenti quindi si trovano di fronte a due opzioni: o adattare i nuovi contenuti alla griglia rettangolare oppure usare un trick. È possibile infatti mantenere un'estetica quadrata, basta adattare la foto e sfruttare i bordi.

Cliccando sui post già pubblicati comaprirà l'opzione modifica anteprima, selezionando "adatta" si potrà scegliere se tenere il formato rettangolare oppure far comparirà i bordi (neri o bianchi) nei laterali mancanti. In questo modo il feed tornerà quadrato.