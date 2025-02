video suggerito

Instagram lancia il tasto Non Mi Piace: rischia di rendere ancora più chiusi i nostri social Instagram sta lanciando un nuovo pulsante per segnalare i contenuti che non ci piacciono e che vogliamo fra scomparire dal nostro feed. Il rischio è che vada ad alimentare l’isolamento ideologico chiudendoci definitivamente nelle nostre echo chamber. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se non hai niente di buono da dire, è meglio tacere, recita un vecchio adagio. E sulla base di questo principio di saggezza la maggior parte dei social hanno costruito il loro impero. Motivo per cui esiste un pulsante "mi piace" e non esiste il tasto "non mi piace". Finora. Instagram infatti ha annunciato che presto sulla piattaforma sarà possibile "mettere dislike". Il nuovo pulsane è in fase di test e sarà un modo, spiega l'azienda, per permettere di segnalare un contenuto o un commento che non è di gradimento o che gli utenti non ritengono pertinente.

Instagram non è il primo, per esempio YouTube aveva il tasto "Non mi piace" ma poi l'ha nascosto al pubblico lasciando i dislike visibili solo agli autori, ma anche Reddit, X hanno un sistema per segnalare i contenuti che non interessano. L'obiettivo dichiarato del pulsante è aiutare gli utenti a filtrare i contenuti, quindi segnalare sia cosa si vuole vedere ma anche cosa si preferisce evitare. Non solo, oltre alla personalizzazione su misura (ancora di più), il tasto permetterà, secondo Meta, di ridurre il numero di commenti negativi sotto i post.

Se anche lo scopo finale sembra nobile, gli effetti collaterali potrebbero non esserlo altrettanto. Il rischio di un tasto invisibile che semplicemente cancella quello che non ci piace è di chiuderci sempre di più in una bolla ideologia. L'effetto echo chamber (ecosistema in cui le informazioni e le credenze vengono amplificate o rafforzate dalla comunicazione e dalla ripetizione all'interno di un sistema definito) è già radicato sui social. Il tasto Non mi piace potrebbe isolarci ancora di più mettendo altre due fette di prosciutto sopra i nostri occhi.

Leggi anche Il pulsante per distruggere il tuo algoritmo di Instagram: perché dovresti schiacciare Reset

Come funzionerà il tasto Non mi piace

Il responsabile di Instagram Adam Mosseri ha spiegato in un post su Threads che l'azienda non mostrerà il conteggio dei Non mi piace e nessuno saprà chi lo ha messo. "Stiamo testando il nuovo pulsante che apparirà accanto ai commenti su Instagram: offrirà alle persone un modo privato per segnalare che non si sentono bene riguardo a quel particolare commento. Voglio essere chiaro: questo è un test, non c'è un conteggio dei non mi piace, né nessuno saprà se tocchi il pulsante. Alla fine, potremmo integrare questo segnale nella classifica dei commenti per spostare i commenti non mi piace più in basso. La nostra speranza è che questo possa aiutare a rendere i commenti più amichevoli su Instagram".

"Stiamo lavorando a dei modi per aiutare le persone a controllare meglio la loro esperienza su Instagram e cosa vedono sull'app", ha aggiunto il portavoce dell'azienda. "Stiamo testando un nuovo pulsante accanto a ogni commento su un post di Reel o Feed per consentire alle persone di segnalare privatamente di non sentirsi a proprio agio con quel particolare commento o di trovarlo rilevante. Stiamo testando questo con un gruppo molto piccolo di persone per iniziare". Non è ancora chiaro il peso che Instagram darà a questi voti, ben più definita invece la direzione presa dalla piattaforma: un paese dei balocchi con cascate di cuoricini. Sotto il tappeto invece, come la polvere, tutto quello che Non ci piace.