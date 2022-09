Arriva su TikTok il pulsante “Non mi piace”: ecco come funziona Il lancio della nuova feature è avvenuto a livello globale. Aiuterà soprattutto la moderazione dei commenti sotto ai contenuti video.

A cura di Valerio Berra

I primi segnali erano comparsi sui radar nel marzo del 2020. In qualche Beta di TikTok era stata registrata la presenza nel tasto "Non mi piace": un pulsante per spingere verso il basso i commenti ritenuti offensivi. Da poche ore il "Non mi piace" è stato lanciato a livello globale, se ancora non lo vedete provate ad aggiornare l’app nelle prossime ore. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è quello di migliorare le interazioni sotto ai video: “Abbiamo creato un nuovo modo per ascoltare il feedback direttamente dalla nostra community. Ciò ci consente di identificare meglio i commenti irrilevanti o inappropriati, per promuovere interazioni autentiche”.

Il pulsante funzionerà solo per i commenti. Una volta indicato un commento con questa funzione, non arriverà nessuna notifica a chi ha creato il contenuto. Semplicemente il commento comincerà a scorrere verso il basso. Il meccanismo è lo stesso utilizzato da Reddit che nei suoi microforum tende a dare visibilità solo ai contenuti ritenuti utili alla sua community. L’introduzione del pulsante "Non mi piace", rappresentato da un pollice verso, lascerà invariati tutti gli strumenti che l’app mette a disposizione per segnalare i contenuti con non rispettano le linee guida. Di fianco ai commenti rimarrà poi il pulsante per il like, rappresentato sempre da un cuore.

Un tasto "Non mi piace" uguale per tutti

La nuova funzione di TikTok segue la stessa linea di altre piattaforme. Su YouTube è ancora possibile trovare il pulsante dislike sotto ai video ma il conteggio delle segnalazioni ricevute non è più pubblico come un tempo: è visibile solo al creatore del contenuto. Su Twitter invece è presente una funzione che è uguale a quella presentata su TikTok. Anche in questo caso il pulsante "Non mi piace" vale solo per i commenti ed è rappresentato da una freccia orientata verso il basso per farli scendere nelle conversazioni sotto i tweet.