Ora su Instagram potrai parlare in qualsiasi lingua e programmare i tuoi messaggi un mese prima Tutte le nuove opzioni di Instagram si concentrano sulla messaggistica interna, per facilitare le conversazioni nei DM e aggiungere nuove funzioni. Oltre alla traduzione e alla programmazione sarà possibile e fissare i messaggi, condividere la musica nei DM e invitare gli amici in una chat di gruppo con un QR code.

A cura di Elisabetta Rosso

I Dm puntano a diventare delle vere e proprie chat, come dimostrano le nuove funzioni lanciate da Instagram. Meta ha annunciato che sulla piattaforma compariranno nuove opzioni "per restare in contatto con gli amici a distanza, e non perdersi mai i momenti più belli delle chat di gruppo." Tra queste, la possibilità di tradurre in 99 lingue diverse direttamente nei DM e di pianificare i messaggi, per adattarsi, per esempio, ai fusi orari, potranno essere programmati fino a 29 giorni in anticipo. Sarà anche possibile fissare i messaggi, condividere la musica nei DM e invitare gli amici in una chat di gruppo con un QR code.

Non sono le uniche novità lanciate da Instagram. In fase di test infatti c'è anche il nuovo pulsante Non mi piace. Il responsabile di Instagram Adam Mosseri ha spiegato in un post su Threads che l'azienda non mostrerà il conteggio dei Non mi piace e nessuno saprà chi lo ha messo. "Stiamo testando il nuovo pulsante che apparirà accanto ai commenti su Instagram: offrirà alle persone un modo privato per segnalare che non si sentono bene riguardo a quel particolare commento. Voglio essere chiaro: questo è un test, non c'è un conteggio dei non mi piace, né nessuno saprà se tocchi il pulsante. Alla fine, potremmo integrare questo segnale nella classifica dei commenti per spostare i commenti non mi piace più in basso. La nostra speranza è che questo possa aiutare a rendere i commenti più amichevoli su Instagram".

Le novità lanciate da Instagram

Tutte le nuove opzioni si concentrano sulla messaggistica interna, per facilitare le conversazioni nei DM e aggiungere nuove funzioni, tra queste:

Traduci i messaggi: rimanere in contatto con amici e familiari in giro per il mondo è diventato più facile. Ora puoi tradurre i messaggi in 99 lingue diverse direttamente nei tuoi DM.

Pianifica un messaggio: ecco un suggerimento da veri pro, usa i messaggi programmati per restare in contatto con amici e familiari che hanno diversi fusi orari. I messaggi possono essere programmati fino a 29 giorni in anticipo.

Fissa i messaggi: hai presente quando la chat di gruppo esplode di messaggi? Ora puoi fissare fino a 3 messaggi in cima alle chat individuali e di gruppo, per rendere ancora più facile organizzarsi, connettersi con gli amici o rivedere quel meme che fa ridere ogni volta.

Condividi la musica nei DM: condividere le tue canzoni preferite con gli amici diventerà ancora più facile. Ora potrete ascoltare insieme la stessa canzone in-real time, o condividerla senza dover inviare link scomodi o cambiare app.

Invita nuovi amici in una chat di gruppo con un QR code: aggiungere degli amici a una chat di gruppo non è mai stato così semplice. Ora puoi condividere un QR code personalizzato per ognuna delle tue chat di gruppo, che sia quella per sole ragazze o quella dedicata al gruppo di studio, e ogni chat di gruppo avrà il suo QR code unico.

Le funzioni saranno diffuse a livello globale con rilascio graduale, per assicurarsi di integrarle appena disponibili è consigliato aggiornare l'app di Instagram.