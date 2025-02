WhatsApp lancia una nuova funzione per rendere più visibile il tuo profilo Instagram: come funziona

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione per permettere di aggiungere il proprio profilo Instagram sull'app di messaggistica. Sarà possibile allegare un link, un modo per rendere ancora più interconnesse le app di Meta. L'opzione è stata scoperta da WaBetaInfo, portale specializzato sull'app di messaggistica, nella versione beta di WhatsApp per iOs (25.3.10.72). "Gli utenti potranno scegliere se aggiungere link ai propri profili dei social media. Ciò darà loro la flessibilità di condividere la propria presenza su altre piattaforme, rendendo più facile per i loro contatti trovarli altrove online", spiega WaBetaInfo.

Basterà cliccare sull'icona "+" per aggiungere il link di Instagram sul proprio profilo WhatsApp. Gli utenti per tutelare la loro privacy potranno anche scegliere di non integrare il collegamento ai social o renderlo visibile solo a determinati contatti. Al momento Instagram è l'unica piattaforma supportata, presto però Meta potrebbe integrare anche Facebook e Threads, creando così un portafoglio social compatto con tutte le app dell'azienda. "In questo modo gli utenti potranno di integrare il proprio profilo WhatsApp con più identità online, e l'app di messaggistica potrebbe continuare a esplorare modi per offrire maggiore flessibilità e personalizzazione".

Non è chiaro quando verrà rilasciata la nuova funzione, è in fase di test sulle app in versione beta. Come spiega WaBetaInfo, il link "è in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell'app."

Le novità in arrivo su WhatsApp

WhatsApp sta lavorando anche ad altre funzioni. Tra queste, l'opzione evento per le chat singole. WABetaInfo l'ha scoperta grazie all'ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 25.2.10.73, disponibile su TestFlight. Finora la funzione poteva essere utilizzata solo nelle chat di gruppo. Ora invece sarà possibile impostare appuntamenti, promemoria e condividere i dettagli dell'evento direttamente nelle singole chat.

"Questo aggiornamento espande le funzionalità di pianificazione oltre alle chat di gruppo, consentendo agli utenti di organizzare appuntamenti e promemoria personali direttamente all'interno di conversazioni individuali", ha spiegato WaBetInfo. Sembra che con la nuova funzione Evento per le chat singole sarà possibile anche aggiungere una location per riunioni di persona o collegare l'evento a una chiamata video o audio per riunioni virtuali. Infine i destinatari potranno accettare o rifiutare l'evento, semplificando la comunicazione tra due persone.