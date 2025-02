video suggerito

"Mi sono dimenticato il nostro appuntamento": WhatsApp mette fine alla scusa più usata dagli utenti Con la nuova funzione Evento per le chat singole sarà possibile fissare promemoria, appuntamenti ma anche aggiungere una location per riunioni di persona o collegare l'evento a una chiamata video o audio per riunioni virtuali. Infine i destinatari potranno accettare o rifiutare l'evento.

A cura di Elisabetta Rosso

Messaggi fissati, promemoria o continui reminder. Spesso su WhatsApp dobbiamo ricordare ad amici, parenti e colleghi una cena, un evento o una riunione, ma l'ultima funzione di WhatsApp potrebbe tornare utile. WABetaInfo, testata specializzata sull'app di messaggistica ha scoperto la funzione Evento per le chat singole. Finora si poteva utilizzare solo nelle chat di gruppo.

La nuova funzione permetterà di impostare eventi, promemoria e condividere i dettagli dell'evento direttamente nelle singole chat. "Questo aggiornamento espande le funzionalità di pianificazione oltre alle chat di gruppo, consentendo agli utenti di organizzare appuntamenti e promemoria personali direttamente all'interno di conversazioni individuali", ha spiegato WaBetInfo.

Con l'opzione Evento WhatsApp vuole semplificare la pianificazione "sia per incontri personali, sia professionali, eliminando la necessità di app di calendario di terze parti."

Come funziona l'opzione Evento per le chat singole

Secondo uno screenshot condiviso da WABetaInfo la funzione verrà visualizzata di fianco all'opzione Sondaggio, gli utenti dovranno solo toccare l'icona "+" nella finestra di chat private e selezionare Evento. In questo modo sarà più facile per gli utenti pianificare eventi e impostare promemoria senza dover scorrere i messaggi passati.

Sembra che con la nuova funzione Evento per le chat singole sarà possibile anche aggiungere una location per riunioni di persona o collegare l'evento a una chiamata video o audio per riunioni virtuali. Infine i destinatari potranno accettare o rifiutare l'evento, semplificando la comunicazione tra due persone.

Quando arriverà la nuova funzione di WhatsApp

La nuova funzione al momento è disponibile solo per alcuni beta tester, non è chiaro quando verrà rilasciata ufficialmente. Come spiega WaBetaInfo sembra che WhatsApp intenda ora offrire "agli utenti iOS la stessa opzione già disponibile per la versione Android, con l’obiettivo di fornire un’esperienza coerente su entrambe le piattaforme".

L'opzione Evento per le chat singole è stata trovata grazie all'ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 25.2.10.73, disponibile su TestFlight. Da tempo gli utenti stanno aspettando la funzione, alcuni hanno creato chat di gruppo per due persone per poter utilizzare la funzione Evento. "I rapporti dal web spiegano che in questo modo potevano programmare le riunioni e impostare promemoria", ha spiegato WaBetaInfo in una nota.

"Con l’introduzione di eventi in chat individuali, WhatsApp ha rimosso la necessità di queste soluzioni alternative, rendendo più facile ed efficiente coordinare gli eventi tra due persone."